Kutsu medialle: Pauline Curnier Jardinin teoksissa naiset ottavat vallan käsiinsä – näyttelyn tiedotustilaisuus 10.10.2024 Kiasmassa

Tiedotustilaisuus alkaa klo 11.

Viihde ja vallankäyttö kietoutuvat teoksissa toisiinsa

Pauline Curnier Jardin on yhdessä lavastaja Rachel Garcían kanssa toteuttanut näyttelyyn karnevalistiset kulissit, joiden värit ja valot kutsuvat luokseen. Näyttelyyn tehty äänimaisema luo tilaan huvipuistomaista tunnelmaa. Lavasteet ja äänet vihjaavat kuitenkin synkemmistä sävyistä, joita pinnan alta paljastuu.

Installaatiot toimivat näyttämöinä elokuvateoksille, joissa viihde ja väkivalta kietoutuvat toisiinsa. Teoksissa naisen keho on vallankäytön kohde, mutta naiset myös ottavat vallan omiin käsiinsä.

Näyttely on avoinna yleisölle 11.10.2024–23.2.2025. Lue lisää näyttelystä

Näyttelyä on tukenut Ranskan instituutti Suomessa.

Taiteilijasta

Pauline Curnier Jardin (s. 1980 Marseille, Ranska) asuu Marseillessa ja työskentelee Amsterdamissa, Zürichissä, Berliinissä ja Roomassa.

Curnier Jardinille myönnettiin Preis der Nationalgalerie -palkinto vuonna 2019. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwartissa Berliinissä, Art Baselissa, Venetsian biennaalissa, Tate Modernissa Lontoossa ja Centre Pompidoussa Pariisissa. Hän on vastaanottanut myös NN Art Awardin ja Prix Fondation d’Entreprise Ricard -palkinnon.

Uransa varhaisessa vaiheessa Curnier Jardin asui Raumalla, jossa hän osallistui RaumArsin residenssiohjelmaan vuonna 2007. Residenssin jälkeen hän jäi vielä Suomeen, jossa asui kaikkiaan vuoden ajan.