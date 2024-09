Mikä saa aikuisen hurahtamaan urheiluun?

Lotta Heikkeri: Hurahtaneet – aikuisia jotka löysivät itsensä urheilun kautta

Ilmestyy 30.9.

Jos ei ole sattunut syntymään urheilevaan perheeseen tai ei lapsesta asti ole kuluttanut liikuntahallin lattioita kaveriporukassa, voi liikunnan ilo jäädä tuntemattomaksi käsitteeksi. Onnekkaassa tapauksessa kipinän urheiluharrastukseen voi löytää myös aikuisiällä, vaikka ei olekaan koskaan ajatellut itseään urheilullisena tai liikunnallisesti lahjakkaana tyyppinä.

Julkisessa keskustelussa liikunnasta puhutaan usein vain keinona laihduttaa tai pysyä työkykyisenä. Liikkumattomuuden miljardien suuruisesta hintalapusta huolestutaan tai annetaan ohjeita siitä, miten kyykky tehdään oikeaoppisesti. Siitä, mikä urheilussa ihmisiä todella innostaa, puhutaan vain vähän.

Hurahtaminen urheiluun voi olla parasta mitä elämässä voi tapahtua. Terveyshyötyjen lisäksi liikunnalla on runsaasti positiivisia henkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Oman lajin löytymisen myötä voi saada ystäviä, omaa aikaa, merkityksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tasapainoa työn ja muun elämän välille. Käsitys siitä, millaisia puolia itsestä löytyy ja mihin oma keho pystyy voi muuttua täydellisesti.

Vetävä ja teräväkatseinen Hurahtaneet kertoo aikuisista ja heidän urheiluharrastuksistaan, jotka ovat paljon muutakin kuin ajanvietettä. Tapaamme muiden muassa nelikymppisenä fitness-lavoille nousseen professorin, koululiikuntatraumansa selättäneen himotanssijan sekä oravanpyörästä hypänneen yrittäjän, joka elää nuorena toteutumatta jäänyttä kilpahiihtounelmaansa.

Kirja on vauhdikas yhdistelmä mielenkiintoisten ihmisten tarinoita, tutkittua tietoa ja Lotta Heikkerin omia hurahduskokemuksia. Heikkeri on tehnyt kaikki haastattelunsa osallistuen haastateltaviensa harjoituksiin. Samalla on päästy keskusteluissa syvälle mm. identiteetin, kehorauhan, kehopositiivisuuden, riippuvuuden ja traumojen käsittelyn kysymyksiin urheilun varjopuolia unohtamatta.

Lotta Heikkeri on helsinkiläistynyt viestintäalan yrittäjä ja sarjainnostuja, joka on omaksi ja muiden hämmästykseksi hurahtanut aikuisena useampaan lajiin kuin jaksaa edes muistaa. Lyhyen mutta vaiherikkaan urheilu-uransa aikana hän on muun muassa treenannut tavoitteellisesti crossfitiä, juossut Mont Blancin ympäri, kaatunut naamalleen Lahden pienimmässä hyppyrimäessä ja innostunut alamäkipyöräilystä. Hänen mukaansa koskaan ei ole myöhäistä aloittaa eikä puuttuvan osaamisen pidä antaa tulla unelmien tavoittelun tielle.

Kirja ilmestyy Nemon kustantamana painetussa, e- ja äänikirja -formaateissa.