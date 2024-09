Naantalin Luonnonmaalle suunnitellaan lasten sijaishuollon yksikköä ja opetusyksikköä

Suunniteltu sijaishuollon yksikkö koostuu kahdesta 7-paikkaisesta asuinyksiköstä, jotka on tarkoitettu 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yksikön yhteyteen perustetaan yhteistyössä Naantalin kaupungin sivistyspalvelujen kanssa myös pieni opetusyksikkö. Naantalin kaupungilla on velvollisuus järjestää opetus, mutta opetuksen kustannuksista vastaavat sijoitettujen lasten kotikunnat.

Suunnitelmien mukaan Naantalin kaupunki vuokraa Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle noin 3600 m² tontin Perhetalo II -alueelta. Sievi Hyvinvointitilat Oy rakennuttaa tontille yksikön tarvitsemat noin 900 m²:n suuruiset tilat, joihin toimijaksi tulee lastensuojelupalveluja lapsille, nuorille ja perheille tuottava Sospro Oy.

Naantalin kaupunki ja toimijat ovat tarkastelleet kaupungin tonttitarjontaa, josta parhaimmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut kyseinen Taivaankannen varteen sijoittuva tontti. Tontti on helposti saavutettavissa, mutta kuitenkin omassa rauhassaan. Rakentamisen hankekustannus on 3 - 3,5 miljoonaa euroa.

Naantali on profiloitunut perheystävällisenä kaupunkina ja haluamme kantaa vastuuta tässäkin asiassa ja osoittaa, että lapset eri taustoista ovat tervetulleita, toteaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Lastensuojelun yksiköille ja palveluille on hyvinvointialueella tarvetta, ja uusi kokonaisuus monipuolistaa hyvinvointialueen peruspalveluja ja osaamista.

Sijaishuollon yksiköissä on lakisääteisesti iso koulutetun henkilöstön mitoitus ja aikuisia on läsnä vuorokauden ympäri. Luonnonmaan hankkeen työllistävä vaikutus on 18 vakituista ohjaajaa ja toiminnan vastuuhenkilö, kaksi opettajaa ja koulunkäynnin avustajat, sekä vähintään 10 hengen sijaisten rinki. Uuden kokonaisuuden arvioidaan tuovan 0,5 - 0,75 miljoonan euron edestä vuosittaisia ostoja alueen yrityksiltä.

Turvallinen arki rakentuu koulunkäynnin ja harrastusten ympärille

Sospro on onnistuneesti toteuttanut vastaavia, kodinomaisia yksiköitä muualle Suomeen ja Varsinais-Suomessa mm. Mynämäkeen ja Saloon.

Jokaisen sijoitetun lapsen koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tarpeet, vahvuudet ja mahdolliset koulunkäyntihaasteet huomioiden. Opetusyksikön ja lastenkodin välinen yhteistyö on moniammatillista, josta hyötyvät molemmat osapuolet sekä ennen kaikkea lapset, kertoo Sospron aluejohtaja Piia Sauranen.

Yksiköt ovat Saurasen mukaan kodinomaisia yksiköitä, joissa arki rakentuu koulunkäynnin ja harrastusten ympärille. Ohjaajina toimivat aikuiset huolehtivat lasten hyvästä arjesta sekä perustarpeiden ja yksilöllisen kuntoutumisen toteutumisesta.

Ohjaajat tekevät työtään vankalla osaamisella ja suurella sydämellä. Lasten osallisuus omissa ja yhteisissä asioissa on jokaisen lapsen oikeus yksiköissämme, Piia Sauranen kertoo.

Rakennushanke toteutetaan yksitasoisena ja kokonaisuus sovitetaan ympäristöön ja ympärille rakentuvaan pientalomiljööseen. Kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, joista toinen on varsinainen lastensuojeluyksikkö ja toinen on opetusyksikkö.

Rakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali on ilmastoystävällinen, kotimainen puu. Hankkeen energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomioita mm. energiatehokkaan vesi-ilmalämpöpumppu lämmitysjärjestelmän myötä, kertoo Sievin kaupallinen johtaja Tero Toiviainen.

Projektin alustava aikataulu:

Suunnittelu, rakennuslupakäsittely ja työmaavalmistelut 10/2024 – 2/2025

Rakentamisen aloitus 3 / 2025

Uuden kohteen käyttöönotto 3 /2026

Hanketta valmistellaan vuorovaikutteisesti ja yleisötilaisuus järjestetään rakennuslupavaiheessa.