Kokoomuksen Limnell: Tekoälyn mahdollisuuksiin tartuttava rohkeasti, turvallisuus ja eettisyys huomioiden

"Tekoäly on ratkaisevassa roolissa Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa, turvallisuudessa ja auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita, mutta samalla meidän on otettava huomioon sen käytön eettiset ja turvallisuuskysymykset," Limnell toteaa.

Limnell painottaa rohkeuden olevan keskeinen tekijä tekoälyn hyödyntämisessä. Limnellin mukaan Suomella on mahdollisuudet saavuttaa edelläkävijän asema tekoälyn laajamittaisessa käyttöönotossa. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on tunnistettu jo kymmeniä tekoälyn soveltamiskohteita, jotka tehostavat palveluita ja parantavat julkisen sektorin toimintaa.



"Rohkeus innovoida on avain tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Samalla on kuitenkin oltava tarkkana, ettei esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvassa aseteknologian kehittämisessä sivuuteta eettisiä kysymyksiä."

Tekoälyn riskit eivät rajoitu vain teknologiaan, vaan se on myös merkittävä haaste informaatiovaikuttamisessa.



"Mis- ja disinformaatio, joiden luomisen ja levittämisen tekoäly mahdollistaa, ovat tämän vuosikymmenen vakavimpia uhkia maailman vakaudelle. Taistelut käydään mielistämme ja mielikuvistamme, ja tämä on entistä merkittävämpi uhka myös demokratian puolustamiselle", Limnell sanoo.

Limnell korostaa, että tekoälyn turvallisuusvaikutukset ovat globaaleja ja vaativat tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

"On ehdottoman tärkeää, että Suomi panostaa tekoälytutkimukseen ja kehitykseen sekä hyödyntää tekoälyä omassa puolustuksessaan. Samalla meidän on tehtävä yhteistyötä muiden maiden kanssa, jotta voimme vastata tekoälyn tuomiin muuttuviin turvallisuusuhkiin tehokkaasti", Limnell sanoo.

Tekoäly vaikuttaa myös talouden ja työmarkkinoiden murrokseen.

"Automaatio ja tekoäly tulevat muuttamaan työelämää merkittävästi, mikä edellyttää koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen panostamista. Valtion on tuettava yrityksiä tekoälyratkaisujen kehittämisessä ja kansainvälistymisessä," Limnell sanoo.

Hän näkee, että tekoälyyn liittyvä tutkimus ja kehitys on välttämätöntä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

"Meillä on edessämme valtavia mahdollisuuksia, mutta tekoäly ei ole vain renki, vaan siitä voi tulla myös huono isäntä, jos sen käyttöä ei valvota ja ohjata vastuullisesti," Limnell tiivistää.

Kokoomus näkee tekoälyn keskeisenä työkaluna, jolla voidaan parantaa julkisten palveluiden laatua ja tehokkuutta sekä luoda uutta kasvua ja kilpailukykyä Suomessa ja EU:ssa.