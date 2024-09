Mehiläinen terveysalan ihanteellisin yksityinen työnantaja ammattilaisten mielestä

Yli 1 250 terveys- ja lääkealan ammattilaista valitsivat Mehiläisen Universumin vuosittaisessa työnantajakuvatutkimuksessa alan houkuttelevimpien työnantajien kärkisijoille. Tutkimuksessa työnantajien houkuttelevuutta arvioitiin neljän keskeisen tekijän kautta: työnantajan maine, palkkaus- ja kehitysmahdollisuudet, ihmiset ja kulttuuri sekä työn luonne. Mehiläinen paransi sijoitustaan nousten yksityisten terveyspalveluiden kärkeen ja samalla koko listan sijalle kaksi.

- On upeaa, että kehitystoimemme näkyvät ulos ja tuovat tulosta tärkeälle kohderyhmälle, eli jo alalla toimiville ammattilaisille. Olemme tehneet vuosia sitkeästi töitä henkilöstökokemuksen, johtamisen ja työnantajakuvamme kehittämiseksi, ja tästä kuuluu kiitokset kaikille mehiläisille. Uudistimme muun muassa tänä vuonna henkilöstön kokemustemme pohjalta työnantajan arvolupauksemme, jossa lupaamme olla paras paikka ammattilaiselle, jolla on elämä tehtävänä, iloitsee Mehiläisen henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas.

- Uutinen on loistava! Meillä julkisissa terveyspalveluissa on laadun kärkihankkeena ollut tänä vuonna esimerkillisen esihenkilötyön ylläpito ja arvostuksen osoittaminen. On hienoa kuulla, että panostuksemme korkeaan laatuun ja arvostukseen näkyy myös ulospäin Mehiläisen työnantajamielikuvassa. Henkilöstömme on ehdottomasti meidän tärkein voimavaramme. Siksi panostamme heidän hyvinvointiinsa, työssä viihtymiseen ja mahdollisuuteen kehittyä työssään, kuvailee Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden hoitotyön johtaja Joanna Robson.

- On suurenmoinen ilo kuulua alan ihanteellisimpien työnantajien kärkijoukkoon. Mehiläisen kulttuurissa näkyy vahvasti välittämisen ja vastuunottamisen tärkeys ammattilaisillemme. Tietojen ja taitojen kartuttaminen kuuluu jatkuvaan kasvamiseen, riippumatta oletko terveydenhuollon ammattilainen tai vaikkapa sovelluskehittäjä, iloitsee Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Iiro Heikkilä.

Kuluvan vuoden aikana myös Best Practice Institute huomioi Mehiläisen pitkäjänteisen työntantajakuvatyön myöntämällä yhtiölle kansainvälisen "Most Loved Workplaces®" -sertifikaatin. Sertifikaatin myötä Mehiläinen nousi Newsweekin "TOP 100 Global Most Loved Workplaces" -listalle. Lisäksi terveysalan opiskelijat valitsivat Mehiläisen terveysalan ihanteellisimmaksi työpaikaksi jo kolmatta vuotta peräkkäin Universumin toteuttamassa opiskelijatutkimuksessa.

