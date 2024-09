Iik! Varokaa mörköjä! tarjoaa lempeää jännitystä Mauri Kunnaksen tapaan

Ilmestyy 26.9.

Mörköjä on liikkeellä! IIK, miten ihanaa!

Luuranko Leo päättää pistäytyä ostoksilla, farao Hamp-a Atonin muumio kärsii pahasta kutinasta, mörkö Matti pelastaa vahingossa taiteilijan maineen ja Tyrannosaurus Riksu päätyy leikkipuiston vetonaulaksi. Paljastuu myös, miksi halloween on kaikkien mörköjen ja kummitusten inhokkipäivä.

Mauri Kunnaksen hurjan hauskan uutuuskirjan lyhyissä, hyväntuulisissa tarinoissa möröistä ja hirviöistä on pelkkää iloa.

Kummitusjutut ja tarinat yliluonnollisesta ovat kiehtoneet Kunnasta lapsesta pitäen.

”Tädeilläni oli tapana aina kertoa hiukkasen pelottavia, tosielämään sijoittuvia kummitusjuttuja. Heiltä se kiinnostus aaveisiin ja muihin on varmasti lähtöisin”, hän kertoo.

Ensimmäistä kertaa Kunnas käsitteli haamuja ja muita hurjia hahmoja 80-luvulla ilmestyneessä, jo klassikoksi kasvaneessa Hui kauhistus! -kirjassa. Se on Kunnakselle erityisen tärkeä teos, jonka maailmaan hän on halunnut palata uudelleen ja uudelleen – muun muassa teoksissa Vampyyrivaarin tarinoita ja kaksi vuotta sitten ilmestyneessä Pippendorfin kirjavat kummitukset.

Samassa maailmassa jännitetään nyt myös Iik! Varokaa mörköjä! -uutuudessa.

Jo Hui kauhistuksessa käytävässä keskustelussa äitikummituksen ja lapsikummituksen välillä myös tiivistyy se, mikä hiukan hurjissa jutuissa kiehtoo. Lapsi kysyy äidiltään syytä ihmisten pelottelulle, ja äiti vastaa:

”Luulenpa, että ihmisten elämä olisi aika tylsää ilman jännittäviä kummitusjuttuja!”

Niin ajattelee myös Kunnas itse:

”Pieni lempeä jännitys, joka ei pelota oikeasti, on tosi tärkeää.”

Mauri Kunnas on kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja lastenkirjailija. Kunnas on julkaissut kuvakirjoja ja sarjakuvia, jotka ovat olleet jättimenestyksiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hänen kirjojaan on myyty maailmassa yhteensä yli 10 miljoonaa kappaletta. IIK! Varokaa mörköjä! jatkaa kirjasta Pippendorfin kirjavat kummitukset (2022) alkunsa saanutta Herra Hakkaraisen haamukirjastoa.

