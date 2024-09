Keusoten kausirokotuspuhelimessa oli vikatila – Jätä uusi soittopyyntö

Keusoten kausirokotusten puhelinajanavarauksessa on 16.9.2024 huomattu vika, jonka takia kaikki soittopyynnöt eivät ole tallentuneet järjestelmään. Vika on korjattu heti 17.9.2024. Digitaalinen ajanvaraus OmaKeusoten (www.OmaKeusote.fi) kautta on toiminut normaalisti.

Keusote pyytää soittamaan kausirokotusten ajanvaraukseen uudelleen, jos on jättänyt soittopyynnön kausirokotuspuhelimeen 3.–17.9.2024 eikä ole vielä saanut takaisinsoittoa. Kausirokotusten ajanvaraus on avoinna ma–su klo 8–20 numerossa 019 226 0651. Keusote pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Puhelinajanvaraus on tällä hetkellä käynnissä 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille. OmaKeusoten kautta myös muut maksuttomiin kausirokotuksiin oikeutetut voivat varata rokotusaikoja jo valmiiksi.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on annettu elo-syyskuun 2024 aikana noin 3000 koronarokotusannosta. Tällä kaudella kausirokottaminen on aloitettu aiempaa aikaisemmin, ja vapaita rokotusaikoja on hyvin saatavilla.