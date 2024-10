Vantaan Tammistoon avataan yksi Euroopan suurimmista ja parhaiten varustelluista kuntokeskuksista

Mittavat investoinnit hankkeen takana

Uusiin tiloihin ja kiinteistön ulkoalueille teetetään noin kahden miljoonan euron remontti, jonka on määrä valmistua lokakuussa. Uusia kuntosalilaitteita on tilattu lisää noin 700 000 eurolla maailman johtavilta kuntosalilaitevalmistajilta. Uusien laitteiden määrästä huolimatta tiloihin jää silti riittävästi väljyyttä, lupaa Fit Tammiston perustaja ja toimitusjohtaja Riku Kärkkäinen. Uusista hankinnoista mainittakoon erikseen saksalainen, tekoälyohjattu EGYM-laitesarja, joka tuottaa vastusta moottorin avulla ja säätää painon dynaamisesti harjoittelijan voimien mukaan, aloittelijalle tai ammattiurheilijalle sopivaksi.

Fit Tammiston kuntokeskuksessa on nykyisin laitteita ja välineitä noin miljoonan euron arvosta. Kuntokeskuksen laajentamisen ja uusien hankintojen jälkeen niiden arvo nousee noin 1,7 miljoonaan euroon. Se on koko maailman mittakaavassa yksi isoimmista panostuksista kuntokeskuksen välineistöön. Suomessa keskikokoinen perustason sali avataan noin 200 000–300 000 euron laitevarustelulla, Kärkkäinen summaa pitkällä kokemuksellaan alan yleisiä käytäntöjä.

Fit Tammisto on tullut tunnetuksi laajasta laitevalikoimastaan ja korkeasta asiakastyytyväisyydestään. Kärkkäinen on panostanut erityisesti ergonomiaan ja biomekaniikkaan etsiessään markkinoiden laadukkaimpia ja tehokkaimpia laitteita asiakkaidensa käyttöön. Kärkkäinen onkin hakenut inspiraatiota ja kasvattanut salin laitevalikoimaa esimerkiksi Yhdysvalloista. Kaiken kaikkiaan salilta löytyy nyt 29 eri laitebrändiä, joista jokainen on valittu harjoittelunäkökulmasta, tähtäimen ollessa paras sali - ei paras tuotto. Asiakaspalautteiden ja esimerkiksi Googlen arvostelujen perusteella olemme olleet oikealla asialla.

Motivaationa tarjota maailman parasta

Jo 13-vuotiaasta asti kuntosalilla harjoitellutta Kärkkäistä on aina motivoinut työskentely liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin parissa, sekä näiden mahdollistaminen muille ihmisille: Unelmani on ollut tarjota asiakkaillemme suuren maailman tyyliin huippuvarusteltu ja massiivisen kokoinen kuntosalielämys maailman parhaimmilla laitteilla – kaikille kuntoilijoille iästä ja kuntotasosta riippumatta. Uudistuksen jälkeen voin todeta, että emme ole sitä enää pelkästään Suomen, vaan koko maailman mittakaavassa. Maailman parhaat laitteet ja varusteet eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että kuntokeskus olisi tarkoitettu vain pidempään treenanneille tai olisi asiakkaille kallista.

Vaikka varustelutaso ja tilat ovatkin huipputasoa, pidämme hinnoittelumme maltillisena, Kärkkäinen lupaa. – Hinnoittelumallista huolimatta FIT Tammisto on yksi Suomen historian menestyneimmistä kuntosaleista kautta aikojen. Numeroilla mitattuna ja tulosvertailussa se peittoamme jopa suurempia ketjuja. Näin on käynyt, vaikka olen koko ajan rakentanut salia joka on paras, ei liikevaihdolla suurin.

Kuntosalin uudistusten myötä myös ryhmäliikuntaa harrastavat on huomioitu. Ryhmäliikuntasalikin kasvaa aiemmasta lähes sadalla neliömetrillä kattaen nyt noin 250 m2. Tilojen väljyys niin kuntosalin kuin ryhmäliikunnankin puolella on kilpailuvaltti sekä viihtyisyyden että hygieniankin puolesta Kärkkäisen mielestä, ja hän jatkaa: Ulkosali osoittautui yllättäväksi kuntokeskuksen ja sen asiakkaiden pelastukseksi koronapandemian aikana, kun sisäliikuntatilojen käyttöä rajoitettiin rankasti. Väljät ja korkeat tilat sekä hyvä ilmanvaihto vähentävät infektioriskiä pandemian jälkeenkin tavallisten kausiflunssienkin aikana.

Tiloihin valmistuu myös ilmainen lapsiparkki, ja autojen parkkeeraukseen on yhteensä lähes 300 ilmaista paikkaa yhteiskäytössä tontin muiden kiinteistöjen kanssa. Fit Tammisto sijaitsee muuton jälkeen lokakuusta alkaen osoitteessa Tammiston kauppatie 11, 01510 Vantaa.