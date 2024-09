Esikoiskirjailija Linnea Kuuluvaisen Metsän peiton käännösoikeudet Kroatiaan

ENNAKKOTIEDOTE: Raivokas puheenvuoro ammatista, jossa työtehtävistä on mahdoton selviytyä eikä kukaan tunnu haluavan tehdä asialle mitään – Sairaanhoitajan paikka ilmestyy 30.9. 12.9.2024 09:55:33 EEST | Tiedote

Kun Lotta Tuohino vaihtoi alaa ja opiskeli sairaanhoitajaksi, hän kuvitteli saavansa mielekkään ammatin, jossa voi olla hyödyksi maailmalle. Todellisuus oli toinen. Sairaanhoitajan paikka (Gummerus) on henkilökohtainen ammatillinen muistelma siitä, millaista sairaanhoitajan työ on ja millainen on sairaanhoitajien yhteiskunnallinen asema. Akuutti ja tärkeä kirja osoittaa, että suomalainen terveydenhuolto on rikki