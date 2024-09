Uutta tietoa tehokkaimman skitsofrenialääkkeen vakavista haittavaikutuksista

Noin kolmasosalla skitsofreniaa sairastavista potilaista oireet eivät helpotu tavanomaisilla lääkityksillä, jolloin heille on jäljellä yksi tehokas hoitovaihtoehto: klotsapiini. Klotsapiinin vakavin haittavaikutus, valkosolutasojen jopa hengenvaarallinen romahtaminen, on saatu tarkan seurannan myötä hallintaan. Uudet tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että lääkkeellä on muita keskeisiä haittoja.

Keuhkokuume ja suolitukos yleisiä klotsapiinin käyttäjillä

FinnGen-aineistoon perustuvassa tutkimuksessa todettiin, että klotsapiinin aiheuttama keuhkokuume ja suolitukos, joka johtuu suoliston lamaantumisesta, ovat paljon yleisempiä kuin aiemmin on raportoitu. Peräti 30 % klotsapiinia käyttävistä skitsofreniapotilaista sairastui keuhkokuumeeseen ja 5 % suolitukokseen ensimmäisten 20 vuoden aikana lääkityksen aloittamisesta. Molemmat haittavaikutukset lisäsivät kuolemanriskiä.

– Aineistomme poikkeuksellisen pitkä seuranta-aika mahdollisti klotsapiinin haittavaikutusten todenmukaisemman arvioinnin. Aiemmissa tutkimuksissa on kyetty tunnistamaan lähinnä pian lääkityksen aloituksen jälkeen ilmeneviä haittoja, toteaa tutkijalääkäri Juulia Partanen Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä.

Suomen pitkäaikaisten ja kattavien terveystietorekisterien lisäksi tutkimuksen toteuttamista helpotti se, että maailmanlaajuisessa vertailussa Suomi on klotsapiinin käytön kärkimaa.

Geenitesteistä apua korkean riskin potilaiden tunnistamiseen

Tutkimuksessa havaittiin, että geenitesteistä saattaisi olla apua niiden potilaiden tunnistamisessa, joiden riski sairastua keuhkokuumeeseen on suurin. Yhteys havaittiin kahteen klotsapiinin pilkkomiseen osallistuvaan geeniin.

Lääkkeen pilkkomista hidastavat geenimuodot lisäsivät keuhkokuumeen riskiä huomattavasti.

Esimerkiksi CYP2C19-geenin ultranopean muodon kantajista keuhkokuumeeseen sairastui 15%, kun taas hitaan geenimuodon kantajista lähes 30% sairastui.

Tunnistetut haittavaikutukset vaativat tehokkaampaa seurantaa ja ennaltaehkäisyä

Klotsapiinin käyttö ei ole ollut mutkatonta. Lääke vedettiin 50 vuotta sitten pois markkinoilta sen aiheuttamien kuolemien takia, mutta se otettiin kuitenkin uudelleen käyttöön ylivoimaisen tehonsa takia.

Tutkimus osoittaa aiempien tavoin, että valkosolutasojen romahdus, joka aikanaan johti klotsapiinin poisvetoon, on saatu hyvin hallintaan tarkan seurannan myötä. Sen sijaan muut vakavat haittavaikutukset vaativat tarkempaa seurantaa ja parempaa ennaltaehkäisyä muun muassa rokotuksin.

– Klotsapiinin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen ja suolitukokseen tulisi suhtautua kuten valkosolutasojen romahdukseen aikanaan. Seuranta kuntoon ja kuolleisuus alas. Näin saadaan tehokkaimman skitsofrenialääkkeen käytöstä entistä turvallisempaa ja tarvittaessa myös laajempaa, peräänkuuluttaa tutkimusta johtanut Jukka Koskela Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä.

Tutkimus julkaistiin vastikään arvostetussa American Journal of Psychiatry –tiedelehdessä.

