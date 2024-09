Suomen NMKY:n Liitto on myöntänyt vuoden 2024 Nuorten rauhanpalkinnon valokuvataiteilija Karun Vermalle

Joka toinen vuosi jaettava Nuorten rauhanpalkinto on Suomen NMKY:n Liiton jakama tunnustuspalkinto nuorille rauhanrakentajille ja heidän tekemälle pitkäjänteiselle työlleen.



Nuoriso- ja rauhanjärjestöjen edustajista koostuva raati valitsi vuoden 2024 palkinnonsaajaksi valokuvataiteilija Karun Verman. Hän on löytänyt taiteen avulla tavan luoda dialogia vastakkainasettelujen aikana ja haluaa edistää toistemme kuuntelemista, ymmärrystä ja hyväksymistä.



”Nuorella sukupolvella on kriittinen rooli siinä, mihin yhteiskunnan kehitys kääntyy. Kokemus oikeudenmukaisuudesta ja kuulluksi tulemisesta vahvistavat yhteiskunnallista vakautta”, korostaa palkinnon suojelija EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Karun Verma haluaa muuttaa narratiivia rodullistetuista nuorista miehistä

Verma on kuvannut dokumentaarisessa Pelätyt nuoret -teossarjassaan rodullistettuja helsinkiläisiä nuoria miehiä. Hän pohtii valokuvillaan, millaista on kasvaa poissulkevan ja negatiivisen katseen alla.

Etnisistä vähemmistöistä tulevat suomalaisnuoret ovat olleet esillä viime vuosina paljolti negatiivisen uutisoinnin ja yksipuolisten kuvauksien kautta. Keskustelu niin nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta ja kuulumisen kokemuksista kuin väkivallalla oireilusta ja jengiytymisen ilmiöstä on myös miltei poikkeuksetta käyty nuorten ylitse. Kahden vuoden aikana kuvatusta Pelätyt nuoret -sarjasta kasvoi kuvaajan ja kuvattavien yhteinen kannanotto, jonka tavoitteena on haastaa nuoria koskevaa kerrontaa.



”Pelätyt nuoret” on 22-vuotiaan Verman ensimmäinen yksityisnäyttely ja se pidettiin kulttuurikeskus Caisassa maaliskuussa 2024. Sarjan teoksia oli mukana myös Amos Rexin laajassa Generation 2023 -näyttelyssä ja sarjaan kuuluva videoteos oli esillä Kiasma-teatterin järjestämällä URB-kaupunkifestivaalilla kesäkuussa 2024. Verman muita töitä on ollut mukana Valokuvataiteen museon ryhmänäyttelyissä.

Miksi tarvitsemme Nuorten rauhanpalkinnon

Nuoret työskentelevät rauhan edistämiseksi lukemattomin tavoin niin ruohonjuuritasolla kuin rakenteisiin vaikuttamalla. Nuorten merkittävä panos rauhanrakennuksessa jää kuitenkin usein vähälle huomiolle.

”Nuorisojärjestönä haluamme tuoda esiin, että tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuemme parhaiten myös turvallisten ja rauhanomaisten yhteiskuntien toteutumista,” summaa Juha Virtanen Suomen NMKY:n Liiton pääsihteeri palkinnon taustoja.

Nuorten rauhanpalkinnon saajan julkistus

Rauhanpalkinnon saaja julkistettiin torstaina 19.9.2024 Helsingin kaupungintalolla. Palkinnon suojelijana toimiva EU-komissaari Urpilainen on edistänyt tehtävässään nuoren sukupolven äänen kuulumista eurooppalaisessa päätöksenteossa ja korostanut nuorten keskeistä roolia rauhanomaisten yhteiskuntien rakentamisessa.



Kansainvälistä rauhanpäivää vietetään 21.9.2024.





Karun Verman teos Pelätyt nuoret -sarjasta. Karun Verma / Karun Verma

Karun Verman teos Pelätyt nuoret -sarjasta. Karun Verma / Karun Verma