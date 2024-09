Kiinteistökauppatilastoissa ei näy markkinan piristymistä

Kiinteistö- ja rakennusalan haasteet näkyvät edelleen alkuvuonna toteutuneiden kiinteistökauppojen määrissä. Vuoden 2022 syksyllä alkanut kaupankäynnin lasku jatkuu edelleen, joskin lievänä. Kuluvan vuoden kauppamäärät ovat edelleen 1990-luvun alun lamavuosien tasolla.

− Tähän mennessä tänä vuonna on tehty 36 000 kiinteistökauppaa, mikä on 1 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikajaksona. Vuosi 2023 oli heikoin vuosi 2000-luvulla, joten pelkästään viime vuoteen vertaaminen ei anna oikeaa kuvaa kokonaistilanteesta pidemmällä aikavälillä, kertoo rekisteripäällikkö Saara Saari Maanmittauslaitoksesta.

Kiinteistöjen hinnat ovat tasaantuneet, ja mediaanihinnat ovat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Tiedot päivitetään verkkopalveluun kuukausittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä, joka muodostuu kaupanvahvistajien ilmoitusten perusteella.

Omakotitalokauppojen kauppamäärissä laskua edelleen

Asemakaava-alueet

Elokuun loppuun mennessä on tänä vuonna tehty noin 4 000 edustavaa pientalokauppaa asemakaava-alueilla. Tämä on noin 11 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Asemakaava-alueiden pientalokauppojen keskimääräinen hintataso nousi alkuvuonna lievästi verrattuna viime vuoteen, sillä mediaanihinta oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa noin 2 % korkeammalla, 165 000 euroa.

− Maakunnittain tarkasteltaessa korkein keskimääräinen hintataso oli Uudellamaalla, missä mediaanihinta oli miltei 318 000 €. Tämä on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kauppojen määrä oli kuitenkin noin 12 % pienempi kuin viime vuonna. Manner-Suomessa seuraavaksi eniten maksettiin pientaloista Pirkanmaalla, keskimäärin 210 000 €. Se on noin 2 % enemmän viime vuoteen verrattuna. Kauppamäärissä nähtiin Pirkanmaallakin laskua, noin 6 %. Sen sijaan Varsinais-Suomessa mediaanihinta laski 1,5 % ollen 194 000 €, mutta kauppamäärä nousi noin 8 %. Muista suuremman kauppavolyymin maakunnista kauppamäärien nousua nähtiin Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, kertoo johtava asiantuntija Jere Talla Maanmittauslaitoksesta.

Kuntakohtaisesti kaava-alueen pientalokauppoja tehtiin eniten Lahdessa, 114 kappaletta. Toiseksi eniten kauppoja tehtiin Porissa, 111 kappaletta, kolmanneksi eniten Kouvolassa, 109 kappaletta ja neljänneksi eniten Oulussa, 105 kappaletta.

Pääkaupunkiseudulla eniten kauppoja tehtiin Vantaalla, 97 kappaletta. Tämä oli noin 12 % vähemmän kuin viime vuonna. Kauppojen mediaanihinta Vantaalla oli 355 000 €. Se on noin 2 % viime vuotta pienempi. Helsingissä kauppoja tehtiin 62 kappaletta. Laskua kauppamäärissä viime vuoteen oli noin 5 %. Kauppojen mediaanihinta nousi Helsingissä n. 1,5 % ja oli 466 500 €. Espoossa kauppamäärä laski noin 12 % ja mediaanihinta nousi noin 11 %. Espoossa kauppoja tehtiin 86 kappaletta ja kauppojen mediaanihinta oli 597 500 €.

Muista suurista kaupungeista kauppamäärät nousivat Lahdessa noin 19 %, Turussa noin 17 % ja Tampereella noin 6 %. Kauppojen mediaanihinta oli vuoden 2023 vastaavaa ajanjaksoa korkeampi; Lahdessa noin 18 %, Turussa noin 1 % ja Tampereella noin 2 %.

Suurista kaupungeista kauppamäärät laskivat Jyväskylässä noin 42 % ja Oulussa noin 22 %. Kauppojen mediaanihinta nousi Jyväskylässä noin 2 %. Oulussa mediaanihinta laski 12 %.

Haja-asutusalueet

Tämän vuoden aikana on tehty noin 2 700 edustavaa pientalokauppaa haja-asutusalueella, mikä on 6 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mediaanihinta oli noin 88 000 €, joka on 7 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

− Tarkasteltaessa keskimääräistä hintatasoa maakunnittain haja-asutusalueilla, eniten pientaloista maksettiin Uudellamaalla, keskimäärin noin 190 000 €. Manner-Suomen maakunnissa yli sadantuhannen euron mediaanihintaan ylsivät ainoastaan Varsinais-Suomi 120 000 eurolla ja Pirkanmaa 116 000 eurolla, Jere Talla kertoo.

Maanmittauslaitoksen kauppatilasto kattaa vain omalla tontilla olevat kiinteistöt eikä siten kiinteistö- tai asunto-osakkeita eikä vuokratontilla olevia omakotitaloja.

Loma-asuntojen mediaanihinta laski Uudellamaalla 17 %

Rantaan rajoittuvien ranta-asemakaava- tai yleiskaava-alueella sijaitsevien loma-asuntojen kauppoja tehtiin noin 1 540, joka on 3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikajaksona. Loma-asuntojen mediaanihinta oli viime vuoden tasolla, eli noin 90 000 €.

− Vapaa-ajan asuntojen kauppa piristyi kesän aikana. Vapaa-ajan asuntojen kauppojen määrien ja hintojen alueelliset erot olivat kuitenkin suuria. Maakunnittain tarkasteltuna kaava-alueiden omarantaisten mökkien kauppaa tehtiin edelleen eniten Etelä-Savossa, mutta kuitenkin noin 21 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kauppamääriltään seuraavaksi suurimmissa maakunnissa, eli Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, tapahtui myös kauppamäärien laskua verrattuna viime vuoteen. Sen sijaan suurempia kauppamäärien kasvuja tapahtui muun muassa Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla, Jere Talla kertoo.

Kaava-alueella rantaan rajoittuva loma-asunto maksoi alkuvuonna eniten Uudellamaalla, keskimäärin noin 183 000 €, missä mediaanihinta laski 17 % vuoden takaiseen verrattuna. Seuraavaksi eniten loma-asunnot maksoivat Varsinais-Suomessa, noin 150 000 €, Päijät-Hämeessä, noin 130 000 € ja Satakunnassa 120 000 €.

Metsätilakauppojen määrä ja mediaanihinta viime vuoden tasolla

Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä tehtiin koko maassa noin 2 600 edustavaa, pelkästään metsää sisältävää yli kahden hehtaarin tilakauppaa. Se on sama määrä kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

− Alkuvuoden luvut näyttivät metsätilakauppojen määrässä lievää laskua. Nyt kauppamäärien lasku on kuitenkin pysähtynyt. Kohonneet raakapuun hinnat ja korkojen lasku ovat mitä ilmeisimmin lisänneet kiinnostusta metsätilojen hankintaan, kertoo metsien kauppatilastoja analysoinut johtava asiantuntija Esa Ärölä Maanmittauslaitoksesta.

Eniten metsätilakauppoja tehtiin aikaisempien vuosien tapaan Pohjois-Pohjanmaalla, 405 kappaletta. Kauppojen määrät nousivat 14 % suhteessa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Seuraavaksi vilkkainta metsäkauppa oli Lapissa, missä tehtiin noin 220 kauppaa. Lapissa solmittujen tilakauppojen määrät nousivat 8 %.

- Metsähehtaarin mediaanihinta oli noin 3 950 euroa. Metsätilojen kauppahinnat olivat yhtä korkealla, kuin viime vuonna. Viime vuoden keskivaiheilla metsän mediaanihinta oli korkeimmillaan, jonka jälkeen hintataso laski hieman vuoden loppua kohden. Hinnanlaskun pysäytti kuluvan vuoden alusta alkanut ja näihin päiviin jatkunut tukki- ja kuitupuun hinnan nousu, Ärölä jatkaa.

Kalleinta metsä oli Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa, noin 5 900 euroa hehtaarilta. Lähes yhtä kallista metsä oli Päijät-Hämeessä. Halvimmalla metsähehtaarin sai hankittua Lapista, keskimäärin noin 1 400 eurolla.

Peltokauppa jatkui vilkkaana, pellon hinnassa pientä nousua

Syyskuun alkuun mennessä tehtiin koko maassa 516 edustavaa, yli 2 hehtaarin pelkästään peltoa sisältävää kauppaa. Se on noin 10 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Vilkkainta peltokauppa oli Etelä-Pohjanmaalla, missä tehtiin 94 peltokauppaa. Lukumäärä on 1,5 % enemmän kuin viime vuonna. Seuraavaksi eniten kauppoja solmittiin Pohjois-Pohjanmaalla, 82 kappaletta. Tänä vuonna lisäystä tuli miltei 35 %. Varsinais-Suomessa tehtiin peltokauppoja myös runsaasti, 60 kappaletta.

Pellon mediaanihinta oli tämän vuoden tammi-elokuussa 8 850 euroa hehtaarilta. Se on 4 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla aikajaksolla. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnassa, missä mediaanihinta oli noin 11 200 euroa hehtaari. Halvinta pelto oli Lapissa, noin 2 900 euroa hehtaarilta.

Huom! Tiedotteessa mainitut hinnat ovat nimellishintoja.

