Oulun yliopisto kehittää turvallista työympäristöä: ”Tilanteiden tunnistaminen arjessa tärkeää”

Suomessa lähes joka kolmas väitöskirjatutkija tai juuri väitellyt kertoo kohdanneensa kiusaamista tai väkivaltaa akateemisessa työympäristössä vähintään joskus. Asia käy ilmi Tieteentekijöiden liiton kyselystä. Lähes yhtä moni kertoi kohdanneensa syrjintää ja osa seksuaalisesta häirintää. Sivistan ja Unifin mukaan useampi kuin joka viides nuorempi tutkija kokee joutuneensa esihenkilön, ohjaajan tai kokeneen henkilön syrjinnän, kiusaamisen tai väkivallan kohteeksi.

Oulun yliopisto suhtautuu tilanteeseen vakavasti.

”Uutinen on valitettava, näin ei saisi olla. Jokaisella on oltava hyvä ja turvallinen työympäristö. Olemme Oulun yliopistossa pyrkineet löytämään ratkaisuja näihin haasteisiin ja jatkamme työtä asian parissa”, sanoo henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen.

Oulun yliopistossa otettiin toukokuussa käyttöön eettiset ohjeet työyhteisöjen tueksi ja esihenkilöiden osaamista epäasiallisten tilanteiden tunnistamiseksi kehitetään.

”Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tunnistamiseksi on kehitetty ohjeistus. Tulossa on myös koulutuksia,” Okkonen kertoo.

Kirjaston turvallinen tila

Hyviä toimintatapoja on jo. Esimerkiksi Oulun yliopiston kirjaston työryhmä on palkittu fyysisen ja psykologisesti turvallisen tilan määrittelystä ja syrjintään puuttumisesta. Työryhmä on luonut muun muassa toimintaohjeita arkeen. Yliopisto vauhdittaa turvallisen tilan periaatteiden määrittelyä myös laajemmin.

Ilmoituksia häirinnästä tulee Okkosen mukaan jonkin verran eri kanavista ja ne käsitellään prosessin mukaisesti.

”Ilmoituksiin puututaan ja määriä katselmoidaan esimerkiksi työsuojelutoimikunnassa. Olennaista on, että asia tiedostetaan arjen tasolla, eri työryhmissä ja tilanteissa.”

Kukaan ei saa jäädä yksin

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki otti aiheeseen kantaa muun muassa kesällä Ylelle antamassaan haastattelussa:

”Tärkeintä on, että yliopistossa ei tapahtuisi kiusaamista ja häirintää ja jos tällaisia kokemuksia on, niihin saataisiin apua ja tilanteet ratkaistaisiin nopeasti ja mahdollisimman lähellä arjen toimintaa. Pahinta olisi, jos henkilö tällaisessa tilanteessa jäisi yksin. Meillä on tapa ilmoitusten jättämiseen ja prosessi tapausten selvittämiseen. Prosessia kehitetään kertyneen kokemuksen perusteella.”

Oulun Yliopistossa on käytössä myös hyvinvointikyselyt, joiden tulosten arvioinnin ja kohdennettujen kehitystoimenpiteiden kautta työyhteisön henkilöstö ja esihenkilöt voivat parantaa työpaikan toimintatapoja ja -kulttuuria läpi koko organisaation.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella työhyvinvointi Oulun yliopistossa on kehittynyt hyvään suuntaan. Vuoden 2023 kyselyn tulos oli paikoin yliopistojen normin yläpuolella.

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja

Jarmo Okkonen

Oulun yliopisto

Puh.+358504835170

jarmo.okkonen@oulu.fi