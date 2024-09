Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja vaihtuu

Kesäkuussa Suomen Asuntomessujen hallitukseen valittu Mia Ahlström on aloittanut Asuntomessujen väliaikaisena toimitusjohtajana. Väliaikainen tehtävä kestää siihen saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu. Uudella toimitusjohtajalla on vahva kokemus sekä kotimaisen että kansainvälisen huonekalukaupan johtotehtävistä. Viime vuodet hän on toiminut johdon konsulttina, valmentajana ja hallitusammattilaisena.

Anna Tapio työskenteli toimitusjohtajana lähes kuusi vuotta ja irtisanoutui tehtävästä jatkaakseen uraansa organisaation ulkopuolella.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö kiittää Anna Tapiota koko hallituksen puolesta. ”Anna Tapio on johtanut Asuntomessuja läpi mm. läpi haastavien koronavuosien ja uudistanut tiimin kanssa messukonseptia ja yhteistyömalleja sidosryhmiltä kerättyjen palautteiden ja toiveiden pohjalta. Ensimmäistä, puhtaasti uuden hankemallin mukaista messuyhteistyömallia sovelletaan vuoden 2026 Asuntomessuilla Lempäälässä”, Närö kertoo.

Seuraavat, vuoden 2025 Asuntomessut järjestetään Oulussa. Hartaanselänrannan Asuntomessualueesta rakennetaan korkeatasoinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä. Alueelle on tulossa myös julkisia kaupunkitiloja, kuten rantabulevardi sekä puistoja ja aukioita.

Lisätietoja

Mia Ahlström, toimitusjohtaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, p. 040 710 4015, mia.ahlstrom@asuntomessut.fi

Lue lisää Asuntomessujen uuden toimitusjohtajan Mia Ahlströmin näkemyksistä ja tavoitteista Asuntomessujen johdossa torstaina 19.9. julkaistusta haastattelusta.