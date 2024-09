EMBARGO 25.9. // Pirkko Saision uusi romaani Suliko vie ikääntyneen diktaattorin mielensisäiseen maisemaan

Koska jumalaa ei ole, minä tein jumalan.

Itselleni.

Ja itsestäni.

Jonkun täytyy antaa itsensä uhriksi.

Kylmänä uuden vuoden yönä raskasmielinen yksinvaltias vajoaa muistoihinsa. Hänellä on tuhkaa kurkussaan, hän kaipaa vuorille paahtavaan aurinkoon, nuoruuteensa. Hänen unensa ovat sekavia ja ahdistavia, nöyristelevät alamaiset tympäisevät, arkiset tapahtumat tuntuvat oudoilta. Mitä on tekeillä? Vain Suliko osaisi rauhoittaa ahdistuneen vanhan miehen. Hänen puoleensa raihnainen mahtimies ajatuksissaan ja yksinpuhelussaan kääntyy.

Romaani liukuu takaumiin: menneisyyteen, lapsuuteen ja nuoruuteen, miehuuden ja voiman vuosiin. Kohtauksiin ja tilanteisiin, joissa ovela ja määrätietoinen päähenkilö on ollut valinnan edessä. Valinnat ovat johtaneet uusiin valintoihin, mutta onko vahvatahtoisellakaan miehellä lopulta vapaata tahtoa?

Pirkko Saision Sulikon maailma on raaka ja runollinen. Romaani kurottaa myyttien maailmaan ja kysyy, millaisissa tilanteissa ihmisen valinnat johtavat päinvastaisiin tuloksiin kuin alkuperäinen eetos ja päämäärä? Miten oikeudenmukaisuuden puolesta taistelevasta idealistista kasvaa diktaattori? Onko rakkaus illuusio? Ja taas: kuka on Suliko?

Minulla on tuhkan maku suussani, Suliko.

Minulla ei ole mitään, mistä en olisi valmis luopumaan.

Paitsi sinut.

Kirja ilmestyy 25.9.

Pirkko Saisio (s. 1949 Helsingissä) opiskeli Teatterikoulussa, josta hän valmistui näyttelijäksi vuonna 1975. Samana vuonna ilmestyi hänen romaaninsa Elämänmeno, joka sai J. H. Erkon palkinnon. Tämän jälkeen Saisio on saanut muun muassa Finlandia-palkinnon Punaisesta erokirjasta vuonna 2003. Hän on julkaissut romaaneja myös nimillä Jukka Larsson ja Eva Wein. Hänen viimeisin teoksensa on vuonna 2021 ilmestynyt ja Finlandia-ehdokkuuden saanut Passio.

Romaanien ohella Saisio on kirjoittanut lukuisia näytelmiä sekä tv- ja elokuvakäsikirjoituksia. Näyttelijäntyönsä lisäksi Saisio on myös teatteriohjaaja.