Kysely: Yksinäisyys oppilaitoksissa lisääntyy: 17 % nuorista kärsii haitallisesta yksinäisyydestä

HelsinkiMission tuore School to Belong -yksinäisyyskysely, osoittaa, että 17 prosenttia oppilaista ja opiskelijoista kokee yksinäisyyttä oppilaitoksessaan. Yksinäisyys on kasvanut kahden vuoden takaisesta 15 prosentista. Erityisesti jatkuva yksinäisyys on lisääntynyt, mikä herättää huolta nuorten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Kysely osoittaa, että yksinäisyyden kokemukset vaihtelevat oppilaitostyypin ja ikäryhmän mukaan, ja erityisesti vähemmistöryhmien opiskelijat ovat alttiimpia yksinäisyydelle.