Porvoon jalostamon vihreän vedyn tuotantoyksikkö sai ympäristöluvan

Neste Oyj sai luvan Porvoon jalostamolle suunnitellulle vihreän vedyn tuotantoyksikölle. Yksikössä valmistetaan vetyä elektrolyysillä, jossa vetyä tuotetaan hajottamalla raaka-aineena käytettävää vettä sähkövirran avulla vedyksi ja hapeksi. Suunnitteilla on 120 MW:n elektrolyyseriyksikkö, jonka vuosituotanto on noin 20 000 tonnia vihreää vetyä vuodessa. Yksikön suunniteltu käyttöönottoajankohta on vuonna 2026. Vety käytetään jalostamon omissa prosesseissa. Jalostamolla jo olemassa olevissa vety-yksiköissä vedyn tuotanto perustuu maakaasun höyryreformointiprosessiin.

Yksikön olennaisimmat ympäristövaikutukset ovat meluvaikutuksia ja lämpökuorma mereen, mitä rajoitetaan jo voimassa olevassa ympäristöluvassa annetuilla raja-arvoilla ja muilla määräyksillä. Nyt annetulla päätöksellä vihreän vedyn tuotantoyksikön meluvaikutukset on määrätty selvitettäväksi sekä melua mittaamalla että mallilaskennan avulla. Päätöksessä on kiinnitetty huomiota myös poikkeustilanteiden meluvaikutusten arviointiin.

Vihreän vedyn tuotantoyksiköllä syntyvää lämpökuormaa sekä yksikön toiminnan vaikutuksia jalostamon soihdutuksiin on määrätty seurattavaksi. Uuden tuotantoyksikön alueella syntyy hulevesiä, joiden puhtaus on varmistettava laaduntarkkailulla ennen niiden johtamista vesistöön. Toiminnasta ei synny varsinaisia jätevesiä eikä epäpuhtauspäästöjä ilmaan.

Neste Oyj laittoi lupahakemuksen vireille viime joulukuussa, ja hakemus pääsi vihreän siirtymän etusijamenettelyyn. Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa.