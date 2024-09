Kokoomuksen Paasi: In-house järjestelmä on Keskustalle suomalaisia yrityksiä tärkeämpi

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi on järkyttynyt keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen linjauksista koskien julkisomisteisia in-house -yhtiöitä. Kuntaliiton järjestämässä puheenjohtajapaneelissa Kaikkonen ehdotti käytännössä sitä, että hallitus luopuisi keskeisin osin suunnittelemastaan in-house -yhtiöiden sääntelyn uudistamisesta.Vastaavasti muun muassa Suomen yrittäjät ovat pitäneet hallituksen suunnitelmia välttämättöminä, sillä nykyisten in-house yhtiöiden katsotaan rapauttavan toimivia markkinoita ja tulevan veronmaksajille kalliiksi.

”Kaikkosen kommenttien jälkeen on selvää, että Keskusta on in-house -asiassa puolensa valinnut. Pk-yrittäjien toimintaedellytysten ja toimivien markkinoiden puolustamisen sijasta keskustalle tärkeämpää tuntuu olevan tehottoman ja kalliin in-house-rälssin ylläpito. Silläkö monien taantuvien seutukuntien elinvoimaa edistetään ja talouskasvua tuplataan” Paasi kysyy?

Paasin mielestä Kaikkosen linjaus kertoo ennen kaikkea siitä, että kuntalaisilta kerättävien veroeurojen vastuullinen käyttö ei ole keskustan tärkeyslistan kärjessä. Marinin hallituksen aikana synnytetyn epäterveen ”uuden maan tavan” suojelu sen sijaan vaikutta sitä olevan.

”Lyhyessä ajassa Suomeen on syntynyt pelkästään inhouse-yhtiöitä sisälleen hyväksyvä ”markkina”, jossa julkinen hallinto tekee suorahankintoja omilta yhtiöiltään. Siinä ei ole tietoakaan reilusta kilpailusta tai veronvarojen vastuullisesta käytöstä. Onneksi maassa on hallitus, joka haluaa tämän nyt muuttaa. Hallituksen edistämä 10 prosentin vaatimus selkeyttää tilannetta ja parantaa vapaiden markkinoiden toimintaa. Keskustan osoittama kritiikki in-house yhtiöiden uudistukselle osoittaa puolueen ajautuneen kauas suomalaisten yritysten asian ajamisesta,” Paasi jatkaa.

Tukea in-house -yhtiöiden heikolle tuottavuudelle on saatu kiihtyvään tahtiin. Esimerkiksi tuoreessa Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yksityisten ICT-yritysten tuottavuus on yli 60 prosenttia in-house -yhtiöitä parempi. Julkisten hankintojen osuus Suomen BKT:sta on 20 prosenttia, joten tehostamispotentiaali on merkittävä.

”Tähän potentiaaliin nykyinen hallitus ja kokoomus haluaa tarttua. In-house -yhtiöiden sääntelyä uudistamalla hallitus luo tilaa alueelliselle elinvoimalle, paikalliselle yrittäjyydelle ja kasvulle. In-house -yhtiöiden sääntelyä tarkentamalla ja julkisten hankintojen kilpailua lisäämällä luomme edellytyksiä yhteisten veroeurojemme järkevämmälle käytölle. Se on linja, jota varmasti myös pk-yrittäjät ja veronmaksajat arvostavat,” Paasi päättää.