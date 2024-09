Laura Voutilainen ja Saara Aalto Wicked-elokuvan suomenkielisiin äänirooleihin

Ihmemaa Ozin maailmaan sijoittuva rakastettu musikaali Wicked on lumonnut näyttämöillä ympäri maailmaa jo kaksi vuosikymmentä. Tänä vuonna tarina tuodaan elokuvateattereihin, joissa Wicked-elokuva saa ensi-iltansa 22. marraskuuta sekä englanninkielisenä alkuperäisversiona että suomeksi dubattuna. Elokuvasta on juuri julkaistu ensimmäinen suomenkielinen traileri.

Suomalaistähdet valittiin tiukoilla äänitesteillä

Jon M. Chun (Crazy Rich Asians, In the Heights) ohjaaman, Ozin noidista kertovan musikaalielokuvan kaksi pääroolia ovat noitaopiskelijat Elphaba ja Glinda. Päähenkilöt laulavat myös musikaaliteoksen ikonisimmat kappaleet, jotka vaativat laulajalta paljon teknistä taitoa. Lisäksi Wicked on näytelty elokuva, jonka dubbaaminen on animaatioita vaativampaa. Suomalaiset näyttelijät valittiin dubbauksen rooleihin tiukkojen äänitestien kautta.

Vihreän ihonsa vuoksi väärinymmärrettynä ja todellisia voimiaan etsivänä Elphabana nähdään Emmy-, Grammy- ja Tony-palkittu valovoimainen Cynthia Erivo (Harriet, Broadwayn Häivähdys purppuraa). Elphaban suomenkieliseen äänirooliin on valittu kahdesti Emma-palkittu, upeaääninen Laura Voutilainen. Voutilainen on esiintynyt pitkän artistiuransa lisäksi musikaalilavoilla mm. Mamma Mia! -musikaalissa Messukeskuksen Amfi-teatterissa, ja tehnyt äänirooleja mm. Disneyn ja DreamWorksin elokuvissa.

Grammy-voittaja ja useita platinalevyjä myynyt kansainvälinen supertähti Ariana Grande on elokuvan Glinda, suosittu, etuoikeuksilla ja kunnianhimolla siunattu nainen, joka etsii vielä sydämensä todellista ääntä. Glindan suomenkielisenä äänenä kuullaan kansainvälisestikin tunnettu laulaja-lauluntekijä Saara Aalto. Lukuisista tv-ohjelmista tunnetuksi tullut Aalto on meritoitunut myös musikaalilavoilla ja esiintynyt mm. Helsingin kaupunginteatterin Wicked-tuotannossa Dorothyn roolissa esityskautena 2010–2011. Aalto on tehnyt useita elokuvien äänirooleja.

”Unelmarooli” ja ”elämäni tärkein musiikkiteos”

Molemmat tähdet ovat ottaneet haasteen innolla vastaan.”Wickedin vihreäihoinen Elphaba on unelmaroolini, ja olen alusta asti rakastanut tätä musikaalia sen tultua Broadwaylle 2000-luvun alussa. Sen musiikki on väkevää ja inspiroivaa siksi, että se on myös teknisesti vaativaa. Tarina on ajaton ja käsittelee monia aina ajankohtaisia asioita kuten erilaisuuden kohtaamista. Olen aivan innoissani!” hehkuttaa Laura Voutilainen.

”Wicked on elämäni tärkein musiikkiteos. Näin sen ensimmäisen kerran Broadwaylla 15 vuotta sitten ja se muutti elämäni. Samaistuin niin paljon musikaalin päähenkilöihin Elphabaan ja Glindaan, joiden henkinen vahvuus ja ystävyys on todella koskettavaa,” Saara Aalto kertoo.

”Olin mukana Helsingin Kaupunginteatterin Wicked-musikaalissa vuonna 2010 ja siellä pääsin työskentelemään yhdessä yhden suurimman idolini, Wickedin säveltäjän, Stephen Schwartzin kanssa. Wicked on kaikki nämä vuodet kulkenut mukanani, ja vuonna 2019 luistelin Wickedin musiikkiin Iso-Britannian Dancing On Ice -TV-kilpailun semifinaalissa. Pitkä historiani Wickedin kanssa huipentuu nyt, kun saan antaa ääneni Wicked-elokuvan Glindalle. Elokuvan dubbaaminen oli minulle tosi koskettava kokemus, ja joka päivä jouduin pidättelemään itkuani äänityskopissa. Elokuvan sanoma ja musiikki on mullistavaa, ja toivon että elokuvan avulla Wicked saa paljon uusia faneja,” Saara Aalto summaa.

Wickedin muissa suomenkielisissä äänirooleissa näyttelevät mm. Eija Ahvo, Antti Lang, Jukka Nylund, Olivia Ainali, Kari Arffman, Sasu Moilanen, Vuokko Hovatta ja Peter Kanerva.

Elokuvan suomennoksesta vastaa Marko Hartama ja lyriikoiden adaptoinnista valkokankaalle Magnus Axberg, joka myös ohjaa suomenkielisen version. Suomenkielisen dubbauksen tuotannosta vastaa Pinja Rautio Eurotroll Finland. Elokuvan suomennos pohjautuu Helsingin Kaupunginteatterissa nähdyn Wicked-musikaalin teksteihin, jotka suomensivat Liisa Ryömä (dialogi) ja Sami Parkkinen (lyriikat).

Juuri julkaistu suomeksi puhuttu Wicked-traileri

Linkki julkaistuun traileriin YouTubessa: https://youtu.be/FTW0T2iAa34

Traileri ladattavana tiedostona (mp4): https://public.3.basecamp.com/p/kNxwxEKKQPG3PwpwrNusL8D6

Elokuvan tuotannosta

Wicked on kaksiosaisen kulttuurielämyksen ensimmäinen osa. Wicked Osa kaksi tulee elokuvateattereihin loppuvuodesta 2025.

Wickedin ovat tuottaneet Marc Platt (La La Land, Pieni Merenneito) ja useita Tony-palkintoja voittanut David Stone (Kimberly Akimbo, Next to Normal). Plattin elokuvat, tv-ohjelmat ja lavaproduktiot ovat poikineet yhteensä 46 Oscar®-, 58 Emmy- ja 36 Tommy-ehdokkuutta. Yhdessä Platt ja Stone tuottivat myös Wicked-lavamusikaalin. Vastaavia tuottajia ovat David Nicksay, Stephen Schwartz ja Jared LeBoff.

Wicked perustuu Gregory Maguiren myyntimenestysromaaniin Noita: Lännen Ilkeän Noidan elämä ja teot. Tarinan on sovittanut valkokankaalle lavaproduktion käsikirjoittaja Winnie Holzman ja legendaarinen Grammy- ja Oscar®-palkittu säveltäjä-sanoittaja Stephen Schwartz. Broadway-musikaalin on tuottanut Universal Stage Productions, Marc Platt, the Araca Group, Jon B. Platt ja David Stone.

Elokuvan oikeudet omistaa Universal Pictures ja sen levittää Suomessa valkokankailla Finnkinon elokuvalevitys.