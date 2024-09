VAMIA palkittiin Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinnolla

Autoalan jälkimarkkinoinnin osaajatapahtumassa AKL Tech Dayssä Helsingissä paneuduttiin alan palveluliiketoiminnan käytännön haasteisiin, kehityskohtiin ja tulevaisuuden näkymiin teemalla ”Tulevaisuuden jälkimarkkinat ja osaavat tekijät”. Ohjelmassa oli mielenkiintoisia puheenvuoroja mm. tekoälystä sekä raskasajoneuvojen etäseurannasta yrityksissä sekä käytännönläheisiä tietoiskuja ja työnäytöksiä. Tilaisuudessa julkistettiin myös Autoalan koulutuksen järjestäjä -kilpailun voittaja, Vamia.



Autoalan Keskusliiton omistama säätiö palkitsee vuosittain autoalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän, joka on esimerkillisesti kehittänyt alan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Voittaja palkitaan opettajien koulutukseen tarkoitetutulla rahapalkinnolla ja pokaalilla.



”Kilpailu nuorista ja alanvaihtajista ja tarve työurien pidentämiselle kasvaa. Iso kysymys on, miten turvaamme alan työvoimatarpeen ja osaavien tekijöiden pysyvyyden alalla. Tarvitaan pitkäjänteistä yritys-oppilaitosyhteistyötä eri kouluasteiden kesken. Vamian toiminnassa korostuu innostava opiskelupaikan kehittäminen opiskelijapalaute huomioiden, monipuolisten tutkintojen tarjoaminen sekä esimerkillinen yritys-oppilaitosyhteistyö huomioiden alueen yritysten osaamisen kehittämisen tarve", sanoo säätiön asiamies, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

”Olemme erittäin otettuja siitä, että Vamia valittiin Vuoden autoalan koulutuksen järjestäjäksi. Meillä on tehty useampi vuosi johdonmukaista työtä Vaasan alueen autoalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi koulutus-yritysyhteistyötä on kasvatettu merkittävästi osaavan ja kiinnostuneen työvoiman saamiseksi alalle. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa on tämän kilpailun kriteeristö toiminut hyvänä ohjenuorana ja tulos on meillä näkynyt suoraan ensisijaisten hakijoiden määrän kasvulla”, Vamian auto-osaston tiimivastaava ja lehtori Teemu Mäenpää toteaa.



Autoala käynnisti viime vuonna monivuotisen Kaikki on liikkeessä -viestintäohjelman tavoitteena esitellä autoalan monipuolisia ammatteja ja uudistaa mielikuvia työtehtävistä, jotka muuttuvat teknologian nopean kehityksen myötä.