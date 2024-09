Kanta-asiakasohjelmat vastaavat asiakkaiden toiveisiin – XS Lelut-ketjun kanta-asiakasedut ovat lasten etuja!

Pohjoismaiden vähittäiskaupan yleisimpiä kanta-asiakasohjelmien etuja ovat alennukset, etuosto-oikeus kampanjoihin ja personoidut tarjoukset ostotottumusten perusteella. Asiakkaat saavat esimerkiksi prosenttialennuksia ostoksistaan, erikoistarjouksia ja -kampanjoita tai bonuspisteitä, jotka voi lunastaa tulevia ostoksia varten.

Ohjelmien tarjoamat edut eivät ainoastaan houkuttele uusia asiakkaita, vaan myös kannustavat palaamaan uudelleen. Asiakkaiden näkökulmasta kanta-asiakkuuden tarjoamat alennetut hinnat ovat suosituin kannustin. Seuraavina tulevat jäsenille tarkoitetut erikoistarjoukset tai vaikkapa syntymäpäivänä saatavat edut. Asiakkaille merkitsevää on myös helppous. Kanta-asiakasohjelmat, joihin on helppoa liittyä ja joita on helppo käyttää sekä verkossa että myymälöissä, saavat yleensä enemmän sitoutuneita asiakkaita. Asiakkaat liittyvät kanta-asiakasohjelmiin todennäköisemmin, jos he kokevat saavansa selkeitä ja välittömiä etuja.

Lelukauppojen kanta-asiakasohjelmissa korostuvat perhekeskeiset edut. Esimerkiksi alennukset suosituista leluista, pääsy rajoitettuihin erikoistuotteisiin tai pääsy erityisiin tapahtumiin, jotka tekevät ostokokemuksesta ikimuistoisen niin lapsille kuin vanhemmillekin.

XS Klubi: Iloa tuova kanta-asiakasohjelma

XS Lelut on kasvava lelukauppaketju, jolla on jo 11 myymälää ympäri Suomen. XS Lelut-ketju on luonut oman kanta-asiakasohjelman, XS Klubin. Haluamme tarjota kanta-asiakkaillemme parhaat edut ja laajimman valikoiman.

XS Klubin jäsenet saavat heti liittymisen jälkeen viiden prosentin alennuksen kaikista ostoksista, niin myymälöissä kuin verkossakin. Tämä jatkuva alennus varmistaa, että kanta-asiakkaamme saavat jokaisella ostokerralla hyvää vastinetta rahoilleen laajasta leluvalikoimastamme. Tarjoamme XS Klubin jäsenille myös kuukausittain vaihtuvia erikoisetuja. Kanta-asiakasohjelmaamme kuuluu myös syntymäpäiväetu lapsen syntymäpäivänä, jolloin kolmen viikon ajan on voimassa 15% alennus. Näin varmistamme, että lapselle löytyy varmasti sopiva syntymäpäivälahja ja enemmän iloa syntymäpäiviin! Vietämme Lelumaanantaita joka toinen maanantai, jolloin XS Klubin jäsenet saavat 20 prosentin alennuksen ostoksistaan. Se on täydellinen tilaisuus hankkia suosikkileluja tai löytää jotain uutta, joka ilahduttaa lapsia!

XS Klubiin liittyminen on helppoa ja ilmaista. Asiakkaat voivat rekisteröityä verkkosivuillamme www.xslelut.fi. Myös myymälöidemme ystävällinen henkilökunta auttaa mielellään rekisteröitymisessä.

Etsitpä sitten lahjaa erityiseen tilaisuuteen, uusimpia lelutrendejä tai haluat vain nauttia kanta-asiakkaan eduista, XS Klubi on sinua varten. XS Klubin lanseerauksen myötä XS Lelut jatkaa missiotaan levittää iloa lapsille ja perheille ympäri Suomen. Kutsumme kaikki asiakkaamme liittymään XS Klubiin ja nauttimaan kanta-asiakkuuden eduista jo tänään!