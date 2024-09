Vihreiden kansanedustajat Hopsu ja Holopainen: Oppimisen tuen uudistus on toteutettava oppijoiden tarpeet ja oikeudet edellä

Oppimisen tuen tarve on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja vuonna 2022 lähes joka neljäs perusopetuksen oppilas sai oppimisen tukea. Tuen tarve on usein sukupuolittunutta, sillä pojat muodostavat suurimman osan niin tehostetun kuin erityisen tuen saajista. Oppimisen tuen rakenteita on selkeytettävä ja parannettava, jotta jokainen oppilas saa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia ja menestyä elämässään.

– Oppilaiden oikeus riittävään oppimisen tukeen on keskeistä, jotta peruskoulu voi rakentaa tasa-arvoista yhteiskuntaa. Jokaisella oppijalla on oikeus saada tarvitsemansa tuki, ja tämän toteutuminen vaatii vahvempia resursseja ja selkeämpiä rakenteita. Koko luokka- ja kouluyhteisö hyötyvät, kun tuki toteutuu hyvin, muistuttaa luokan- ja erityisopettajana toiminut kansanedustaja Inka Hopsu.

Oppimisen tuen onnistunut toteutus edellyttää esteettömiä ja saavutettavia oppimisympäristöjä. Esteettömät tilat ja selkokieliset materiaalit ovat erityisesti neurokirjon, liikuntarajoitteisten ja kielellisiä haasteita kohtaavien oppijoiden tueksi, mutta ne palvelevat kaikkia oppilaita. Yksilöllisten tukitoimien jatkuvuus koulupolun eri vaiheissa on tärkeää, jotta tuki on tehokasta ja oppiminen jouhevaa.

– Oppimisen tuen uudistuksessa on otettava huomioon erityisesti neurokirjon lasten ja nuorten tuen tarpeet. Heidän tuen tarpeensa eivät välttämättä liity oppimisvaikeuksiin, vaan pikemminkin koulunkäynnin tukeen, kuten oppituntien ulkopuolisiin tilanteisiin ja oppimisympäristön muokkaamiseen aistiesteettömäksi, painottaa kansanedustaja Holopainen.

Koulupudokkuus on huolestuttava ilmiö, joka on siirtynyt yhä nuoremmille oppilaille. Erityisesti korona-aika on lisännyt oppilaiden tippumista koulumaailmasta ja yhteisöstä jo ala-asteella. Moniammatillinen tuki ja oppilashuollon riittävät resurssit ovat avainasemassa, jotta oppimisen tuki voidaan tarjota oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi.

– On huolestuttavaa, että koulupudokkuus on aikaistunut. Koulusta putoamista tulee ehkäistä tarjoamalla jokaiselle oppijalle oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki sekä varmistamalla riittävät resurssit oppilashuollolle ja moniammatilliselle tuelle. Myös kouluyhteisöön kiinnittymistä tulee tukea, Holopainen toteaa.

Oppimisen tuen uudistuksessa on erityisesti huomioitava erilaisten oppijoiden tarpeet ja oikeudet. On varmistettava, että myös neurokirjon ja muiden erityisryhmien oppilaat saavat yksilölliset, heidän tarpeisiinsa sopivat tukimuodot, jotta jokainen oppija voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja löytää oman polkunsa.

– On välttämätöntä, että oppimisen tuen uudistuksessa erilaisten oppijoiden oikeudet ja tarpeet huomioidaan. Tuki ei saa tarkoittaa koulun arjessa vain lisäbyrokratiaa, vaan sen tulee olla käytännössä toteutettavia lisätoimia ja resurssia, kun tukipäätös tehdään, päättää Hopsu.