Mehiläinen aloittaa influenssa- ja koronarokotukset

– Rokotus on tehokkain keino suojautua sekä influenssaa, että koronaa vastaan. Molemmat rokotteet ovat erityisen tärkeitä iäkkäille ja niille, joilla on pitkäaikaisia perussairauksia, kuten keuhkosairauksia, sydän- ja verisuonitauteja, reuma tai syöpä. Rokottautumalla ehkäistään myös infektioiden leviämistä ja suojataan sekä omia läheisiä että riskiryhmiin kuuluvia, toteaa Mehiläisen infektiosairauksien asiantuntijalääkäri Veli-Jukka Anttila.

Influenssarokote estää työikäisillä 7–8 sairaustapausta kymmenestä, suojaa myös jälkitaudeilta

Influenssa on taudinkuvaltaan tavallista flunssaa vakavampi ja siihen liittyy jälkitauteja, kuten korvatulehdusta, keuhkoputkentulehdusta ja keuhkokuumetta. Tavanomaisen influenssaepidemian aikana influenssaan sairastuu noin joka kymmenes aikuinen. Työikäisillä rokote estää 7–8 sairaustapausta kymmenestä.

– Jos rokotettu henkilö sairastuu, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa. Influenssarokote torjuu myös jälkitauteja, esimerkiksi rokotetuilla lapsilla on ollut influenssakautena jopa kolmannes vähemmän korvatulehduksia kuin rokottamattomilla. Rokotesuojan kehittyminen kestää 1–2 viikkoa, joten rokote kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen epidemian puhkeamista, Anttila muistuttaa.

Mehiläisessä on influenssakaudella 2024–2025 käytössä nelivalenttinen influenssarokote, joka suojaa sekä molempia A-viruskantoja että molempia B-viruskantoja vastaan. Lisäksi yli 60-vuotiaille on saatavilla korkea-annoksinen influenssarokote, ja 2–17-vuotiaille kolmivalenttinen influenssarokote nenäsumutteena. Kaikkien rokotteiden viruskannat vastaavat WHO:n suosituksia.

Koronatapaukset lievässä nousussa, uusista rokotteista parempi suoja uusia virusvariantteja vastaan

Syksyllä 2024 käytössä olevat uudet päivitetyt koronarokotteet tarjoavat paremman suojan tällä hetkellä kiertäviä koronavirusvariantteja vastaan. Rokote suojaa vakavalta koronavirustaudilta ja vähentää sairaalahoidon tarvetta.

– Koulujen alettua Suomessa koronatapausten määrä on ollut lievässä nousussa koko maassa. Lisäksi uusi koronavariantti XEC on alkanut levitä useissa Euroopan maissa ja voi syksyn aikana levitä myös Suomeen. Käytössä olevan rokotteen odotetaan toimivan myös tätä virusmuotoa vastaan, Anttila sanoo.

Mehiläisessä on käytössä uusi JN.1-varianttia vastaan päivitetty Comirnaty JN.1 -koronarokote, jota annetaan myös hyvinvointialueilla. Rokote on päivitetty Euroopan lääkevirasto EMA:n suositusten mukaisesti JN.1-varianttia vastaan, ja sen teho on parempi muuntuvalle koronaviruskannalle. Rokote ylläpitää myös aiemmin saatujen rokotteiden tehoa. Mehiläisessä ei anneta koronarokotteita alle 18-vuotiaille.



