Munasarjojen toiminnan ennenaikainen hiipuminen lisää vakavien autoimmuunisairauksien riskiä

POI ilmenee, kun munasarjat eivät enää toimi kunnolla ja lakkaavat tuottamasta kypsiä munasoluja alle 40-vuotiaalla naisella. Oireena on kuukautisten muuttuminen epäsäännöllisiksi ja lopulta niiden loppuminen kokonaan. Jotkut naiset voivat kokea myös vaihdevuosioireita. Kyseessä on melko harvinainen tila, joka esiintyy noin yhdellä naisella sadasta. POI:n perimmäistä syytä ei tiedetä eikä sen ennaltaehkäisemiseksi ole olemassa keinoja.

Tutkijat analysoivat Kelan lääkekorvausrekisterin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja lähes 20 000 naisesta kolmenkymmenen vuoden ajalta. He havaitsivat, että POI-diagnoosin saaneilla naisilla vakavan autoimmuunisairauden, kuten tyypin 1 diabeteksen, Addisonin taudin, SLE:n eli punahukan sekä tulehduksellisen suolistosairauden, riski oli kohonnut merkittävästi verrattuna samanikäisiin naisiin, joilla ei ollut POI-diagnoosia. POI-diagnoosin saaneilla naisilla oli diagnoosin hetkellä vähintään yksi vakava autoimmuunisairaus noin 2–3 kertaa yleisemmin kuin verrokeilla.

Sairastumisriski vaihteli huomattavasti eri autoimmuunisairauksien kohdalla. Esimerkiksi nivelreuman ja kilpirauhasen liikatoiminnan riski oli POI-diagnoosin saaneilla noin kaksinkertainen. Sen sijaan harvinaisten polyglandulaaristen autoimmuunisairauksien, Addisonin taudin ja vaskuliitin riski oli huomattavasti korkeampi, jopa 10–26-kertainen. ”Suurin osa POI-diagnoosin saaneista naisista ei kuitenkaan sairastunut vakaviin autoimmuunisairauksiin tutkimuksen seuranta-aikana”, tutkimusta johtanut naistentautien erikoislääkäri Susanna Savukoski huomauttaa.

Tulosten perusteella POI:lla on pitkäaikainen yhteys autoimmuunisairauksien kehittymiseen. "Autoimmuunisairauksien ilmaantuvuus oli kaksin- tai kolminkertainen ensimmäisinä vuosina diagnoosin saamisen jälkeen ja riski oli kohonnut vielä yli kymmenen vuoden kuluttua POI-diagnoosista”, Savukoski kertoo.

Savukosken mukaan jatkossa olisi tärkeää tarkastella POI:n ja autoimmuunisairauksien välisiä biologisia mekanismeja. "Ennaltaehkäisevien hoitojen kehittämiseksi olisi tärkeää ymmärtää tarkemmin, miten POI ja autoimmuunisairaudet kytkeytyvät toisiinsa".

Jatkotutkimuksissa Savukoski kollegoineen aikoo selvittää esimerkiksi hormonikorvaushoidon pitkäaikaiskäytön vaikutuksia POI-diagnoosin saaneiden naisten terveyteen.

Tutkimus julkaistiin korkeatasoisessa Human Reproduction -lehdessä tänään (26.9.): S.M. Savukoski et al. Excess of severe autoimmune diseases in women with premature ovarian insufficiency: a population-based study. Human Reproduction. doi:10.1093/humrep/deae213