Kokoomuksen Marttinen: Suomella on edessään hyvä tulevaisuus, kun jatkamme taloutemme uudistamista

Alla kokonaisuudessaan Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen ryhmäpuhe vuoden 2025 budjetin lähetekeskustelussa. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta seisoo vedenjakajalla. Sen taloudellinen pohja on rapautunut.

Suomen talous ei ole kasvanut yli 15 vuoteen. Samaan aikaan julkista velkaa on kasvatettu lähes sadalla miljardilla. Nämä talouden luvut ovat tosiasia, jota ei pääse yksikään puolue karkuun.

Suomen talouden tulee olla tulevaisuudessa vahva, jotta voimme turvata meille tärkeät palvelut. Suomessa tulee olla kannattavaa opiskella, yrittää ja tehdä töitä. Suomen tulee olla turvallinen ja kriisinkestävä maa.

Arvoisa puhemies,

Liian monet hallitukset ovat siirtäneet vaikeita, mutta välttämättömiä uudistuksia eteenpäin. Me olemme valinneet tehdä toisin.

Ensin hallitusohjelmassa sovimme yhteensä 6 miljardin euron säästöistä. Kun julkisen talouden tila viime talven aikana synkkeni, hallitus reagoi nopeasti. Siksi päätimme viime keväänä merkittävästä lisäsopeutuksesta.

Nyt laitamme toimeen hallituksen historialliset sopeutustoimet täysimääräisesti. Valtiovarainministeriön tuoreimman arvion mukaan sovittu 9 miljardin kokonaisuus riittää velkasuhteen vakauttamiseen. Ilman hallituksen toimia velkaa otettaisiin ensi vuonna lähes 4 miljardia enemmän.

Päätösten mittakaava tarkoittaa, että ne näkyvät laajasti koko yhteiskunnassamme. Valtion kukkaronnyörit on asetettu kaikkialta kireälle. Vasemmiston ajaman hövelin talouspolitiikan aika on ohi.

Arvoisa puhemies,

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta rakentuu osaamisen, työnteon ja yrittäjyyden varaan. Vain näillä Suomeen luodaan vaurautta, jolla voimme pitää huolta meille tärkeistä palveluista kuten laadukkaasta opetuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Meillä on pohjoismainen elintaso mutta ei pohjoismaista työllisyysastetta. Ruotsi ja Tanska uudistivat työmarkkinoitaan ja sosiaaliturvaansa rohkeasti jo aikoja sitten. Suomessa näistä uudistuksista on puhuttu vuosia, mutta hallitukset toisensa perään ovat lykänneet niitä eteenpäin. Nyt me toteutamme nämä uudistukset.

Orpon hallitus on jo vaalikauden ensimmäisenä vuonna tehnyt historiallisen suuret uudistukset sekä työmarkkinoille että sosiaaliturvaan. Olemme vahvistaneet työrauhaa työmarkkinoilla. Muuttaneet sosiaali- ja työttömyysturvaa, jotta töihin lähteminen on aina kannattavampaa kuin kotiin jääminen. Olemme keventäneet työnverotusta kautta linjan, ja vihdoin, vuosien jälkeen, suomalaisten ostovoima on kääntynyt kasvuun.

Me jatkamme työn linjaa. Teemme uudistuksia työnteon ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi. Eduskunta käsittelee parhaillaan historiallista paikallisen sopimisen uudistusta. Paikallinen sopiminen laajennetaan koskemaan kaikkia yrityksiä samoilla ehdoilla. Näin parannamme yritysten mahdollisuutta tarjota työtä ja kasvaa.

Arvoisa puhemies,

Suomen uudistustyöhön emme ole saaneet minkäänlaista vetoapua tämän salin vasemmalta laidalta. SDP on valinnut talouspolitiikan linjakseen toistaa vanhaa reseptiään: perutaan, lykätään, siirretään. Vanhaa valtionhoitajapuoluetta on ikävä.

Hyvä SDP, teidän takkinne suomalaisten asioiden hoitamiseksi on täysin tyhjä. Olette esittäneet lähes kaikkien hallituksen säästöjen perumista - ilman, että esitätte konkreettisia säästöjä tilalle.

SDP tarjoaakin suomalaisille vain rajuja veronkorotuksia ja lisää velkaa. Lindtmanin yli 3 miljardin veroraippa olisi myrkkyä Suomen talouden kasvulle. Suomella ei ole yksinkertaisesti varaa SDP:n jarrupolitiikalle.

Arvoisa puhemies,

Velkaantumisen taittamiseksi säästöt ovat välttämättömiä. Yhtä tärkeää on vahvistaa taloutemme kasvua.

Siksi jo hallitusohjelmassa sovimme merkittävistä kasvutoimista.

Sujuvoitamme luvitusta ja otamme käyttöön yhden luukun periaatteen. Avaamme markkinoita kilpailulle. Puramme yrittäjyyttä haittaavia normeja. Toteutamme kauan odotetut työmarkkinauudistukset, joilla parannetaan Suomen kilpailukykyä. Investoimme teihin ja raiteisiin ympäri Suomen. Panostamme miljardi euroa tutkimukseen ja kehitykseen. Teemme kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa.

Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta hallitus asettaa yhteiskunnan perusasiat selkeästi etusijalle. Panostamme hallituskauden aikana 200 miljoonaa euroa peruskouluun. Lisäämme opetustunteja, jotta jokainen lapsi ja nuori oppii lukemaan ja laskemaan kunnolla.

Panostamme sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin riittäviin resursseihin. Suomen on oltava turvallinen yhteiskunta. Hallitus kohdistaa myös oikeudenhoitoon merkittäviä panostuksia. Nopeutamme esimerkiksi tuomioistuinten käsittelyaikoja.

Hallitus toteuttaa tämän syksyn budjetissa myös pitkään odotetun lasten ja nuorten terapiatakuun, joka ei edellisen hallituksen aikana edennyt. Jatkossa jokainen lapsi ja alle 23-vuotias nuori saa apua, kun sitä tarvitsee.

Arvoisa puhemies,

Työtä kasvun eteen tehdään hartiavoimin. Hallitus antaa esityksen verokannustimesta puhtaan siirtymän investoinneille. Kannustimella houkuttelemme merkittäviä teollisia investointeja Suomeen.

Hallitus tekee kasvun eteen jo paljon, mutta rimaa tulee nostaa vieläkin korkeammalle. Kokoomus pitää tärkeänä, että hallitus valmistelee uusia kasvuun liittyviä toimia ensi kevään puoliväliriiheen.

Arvoisa puhemies,

Suomen talouden syviä ongelmia ei pystytä korjaamaan vuodessa. Uudistamistyö on vielä pahasti kesken. Valtiovarainministeriön arvion mukaan tarvitaan ainakin kahden vaalikauden työ, jotta Suomen talous saadaan terveelle pohjalle.

Näkymää paremmasta on kuitenkin edessä. Valtiovarainministeriön eilisen ennusteen mukaan talous ja työllisyys kääntyvät ensi vuonna kasvuun. Suomella on edessään hyvä tulevaisuus, kun jatkamme taloutemme uudistamista.

Uudistukset luovat toivoa Suomeen. Toivoa paremmasta. Tätä työtä me emme tule jättämään kesken.