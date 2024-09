Sofia Virta: “Valehtelisin jos väittäisin, että minulla ei riittäisi ymmärrystä pääministeri Orpolle”

Sofia Virta yllätti ryhmäpuheessaan keskittymällä pelkän hallituksen kritisoinnin sijaan osoittamaan ymmärrystä pääministeri Orpolle ja tämän haastavalle tilanteelle.

– Valehtelisin jos väittäisin, että minulla ei riittäisi ymmärrystä pääministeri Orpolle.

Minä ymmärrän, että hänellä pääministerinä on yksi missio, jonka eteen hän on valmis antamaan kaikkensa. Meillä kullakin poliitikolla on omamme. Minun missioni on tehdä kaikkeni, jotta jokainen lapsi ja nuori saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään. Pääministeri Orpon missio on saada Suomen talous tasapainoon, eikä se ei ole helppo tavoite, Virta sanoitti.

Virta ei kuitenkaan pysty hyväksymään keinoja, joilla hallitus pyrkii tavoitteeseensa.

– Minä en arvostele pääministerin tavoitetta enkä ole pääministerin kanssa eri mieltä siitä, pitäisikö talous saada tasapainoon vai ei. Sen sijaan olen perustavaa laatua olevalla tavalla eri mieltä keinoista ja tavasta, jolla pääministeri pyrkii tavoitteensa saavuttamaan, Virta painotti.

Virran mukaan Orpon hallituksen tekemillä leikkauksilla on liian suuri inhimillinen hinta Suomelle ja suomalaisille.

– Siksi pääministeri Orpo kysynkin, oletteko te miettinyt, mikä tekemienne joustojen ja vain yhden tavoitteen jahtaamisen todellinen hinta suomalaisille on? Oletteko te miettineet, onko tämä todella se johtajuustarina, jota haluatte johtamastanne hallituksesta kerrottavan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua? Virta kysyi Orpolta.

Hallituksen kaatamisesta useaan otteeseen puhunut Virta sanoi uskovansa, että pääministeri Orpo voi vielä kääntää hallituspolitiikan suunnan. Virta viittasi puheessaan jopa siihen, että Orpo pystyisi toteuttamaan oman missionsa inhimillisemmin toisenlaisessa hallituksessa.

– Arvon ministeri Orpo, minä toivon, että tulevaisuudessa teistä voitaisiin kertoa poliittisena johtajana, joka alkukankeuksien jälkeen sai suunnan käännettyä. Pääministerinä, joka onnistui saamaan Suomen talouden kuntoon ilman, että se aiheutti kärsimystä, köyhyyttä ja kuiluja ihmisryhmien väliin. Ja kyllä minä uskon, että teistä on siihen – mutta ei tässä hallituspohjassa, Virta totesi.

– Suomi tarvitsee pelon sijaan rohkeutta, ja sitä rohkeutta toivon teiltä löytyvän, arvon pääministeri Orpo. Eikä vielä, ole liian myöhäistä valita uudelleen, meidän missiomme kun eivät ole toisiaan vastakkain, vaan parhaimmillaan ne yhdistämällä voidaan rakentaa se aidosti vahva ja välittävä Suom, Virta vinkkasi.

