Otava julkaisee Freida McFaddenin läpimurtoromaanin – Veret seisauttava trilleri pohtii, millaista on olla sarjamurhaajan tytär

Millainen isä, sellainen tytär?

Kun Nora Davis teki 11-vuotiaana kotiläksyjä huoneessaan, hänellä ei ollut aavistustakaan, että hänen isänsä tappoi naisia kellarissa. Karmean totuuden alkaessa selvitä poliisi olikin jo ovella.

Norasta on sittemmin tullut menestyvä kirurgi. Hän elelee omissa oloissaan ja pitää perhetaustansa visusti salassa. Isä viettää loppuelämäänsä kalterien takana.



Sitten eräs Noran nuorista naispotilaista murhataan – tavalla, jolla hänen isänsä tappoi uhrinsa. Joku siis tietää, kuka Nora on. Joku haluaa, että hän joutuu vastuuseen tästä murhasta. Mutta ei Nora ole isänsä kaltainen. Poliisilla ei ole todisteita häntä vastaan.

Kunhan he eivät mene kellariin.

Yhdysvaltalaisen Freida McFaddenin menestystarina ja ilmiömäinen suosio ovat vertaansa vailla. Aivovammoihin erikoistuneen lääkärin ja kirjailijan psykologiset trillerit ovat nousseet suursuosioon ympäri maailmaa, ja mm. New York Timesin listaykköseksi ja USA Todayn, Publishers Weeklyn ja Sunday Timesin myyntilistoille. 40 kielelle käännettyjä kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 6 miljoonaa kappaletta, Suomessakin yli 110 000 kappaletta. McFadden on voittanut Goodreads Choice Awardin parhaan trillerin kategoriassa.

Nyt suomeksi julkaistava Sarjamurhaajan tytär on romaani, josta McFadden pitkään tunnettiin, kunnes Kotiapulainen-sarja nosti hänet kansainvälisesti tämän hetken suurimmaksi psykologisten trillerien nimeksi.

Sarjamurhaajan tytär ilmestyy 4.10.2024.

Kirjan on suomentanut Jussi Tuomas Kivi.

Romaani julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Anni Tani.

Tiedustelu ja haastattelupyynnöt: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi