Sylivauvojen RS-virusinfektiota ehkäistään vasta-aineella

Nirsevimabi on pitkävaikutteinen vasta-aine, joka annetaan rokotteen tapaan yhtenä pistoksena lihakseen, vaikka se ei ole rokote. Valmiste on erittäin turvallinen ja sitä on käytetty jo aiemmin laajasti useissa Euroopan maissa, joissa se on estänyt 80–90 prosenttia RS-viruksen aiheuttamasta sairaalahoidosta.

Valmiste tarjoaa lapselle hyvän suojan vakavaa RS-virusinfektiota vastaan koko talven epidemiakaudeksi.

– Nirsevimabia annetaan Pohjanmaalla vastasyntyneille synnytyssairaalassa ennen kotiutumista ja kaikille alle kolmen kuukauden ikäisille tavanomaisten lastenneuvolakäyntien yhteydessä, kertoo lastentautien osastonylilääkäri Lisa Kulppi.

Tämän lisäksi nirsevimabia tarjotaan tiettyihin vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille lapsille. Nirsevimabi on maksuton kohderyhmille.

Jos äiti on saanut RS-virusrokotteen odotusaikana, vauva ei tarvitse nirsevimabia.

RSV-alahengitystieinfektio on alle 1-vuotiaiden yleisin sairaalahoidon syy

RSV:n tavallisia oireita ovat nuha, yskä, lievä kuume, huono syöminen, limaisuus, vaikeutunut hengitys sekä pienimmillä vauvoilla joskus hengityskatkokset.

RS-virus on maailmanlaajuisesti yleisin pienten lasten sairaalahoitoon johtava hengitystieinfektioiden aiheuttaja. Noin 2 prosenttia kaikista syntyvistä lapsista joutuu RS-viruksen vuoksi sairaalahoitoon ensimmäisen ikävuotensa aikana. Hoito on oireenmukaista, kuten hengityksen ja syömisen tukemista. Sairaalahoitoon joutuneista alle kuukauden ikäisistä tehohoitoa tarvitsee noin 25 prosenttia ja alle kolmen kuukauden ikäisistä 15 prosenttia.