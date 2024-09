Kasvu Open: Kasvuyritysten TOP 60 on valittu

Sparraukseen osallistuneet yritykset ovat maksuttomasti kehittäneet toimintaansa lukuisten asiantuntijoiden kanssa ja saaneet käyttöönsä satoja yrityskentän kontakteja. Vakuuttavien kasvusuunnitelmien pohjalta joukosta on valittu 60 lupaavinta yritystä. TOP 60 -joukko jatkaa lisäsparrauksiin Kasvu Openin parhaiten arvioitujen asiatuntijoiden kanssa.

TOP 60 -yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 203M€, keskimäärin 3,4M€. Kolmen vuoden päähän asetettu liikevaihtotavoite on lähes kolminkertainen - yhteensä 577M€. Kovien kasvutavoitteiden ansiosta tällä joukolla on myös työllistämisvoimaa: uusia tekijöitä tarvitaan yhteensä yli 900.

TOP 60 -yritysjoukossa on mukana todella mielenkiintoisia yrityksiä. Odotukset kasvulle ovat kovat, ja askelmerkit niiden saavuttamiseen ovat olemassa. Uskon, että joukkoon mahtuu uusia kansainvälisiä menestystarinoita, kertoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

KATSO TOP 60 -YRITYKSET (pdf)

VALINTAKRITEERIT & VUODEN KASVUYRITYS -KILPAILU

Yrityksiä on arvioitu kriteereillä: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. TOP 60 -valinnat perustuvat asiantuntijoiden arvioihin ja Kasvupolku-tuomariston ääniin. Lisäksi valintoihin on vaikuttanut yrityksen aktiivisuus prosessin aikana.

TOP 60 -yritykset siirtyvät arviointiin valtakunnalliselle tuomaristolle, joka syväluotaa yritysten kasvusuunnitelmat ja potentiaalin. Tuomaristo kaventaa joukon lokakuussa kymmeneen yritykseen, jotka jatkavat kisaa Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10 julkaistaan 17.10.2024.

Valtakunnalliseen tuomaristoon kuuluvat:

Katriina Anttila , kasvujohtaja (Chief Growth Officer), Good Ventures

Simo Kajaste , toimitusjohtaja (Group CEO), hasan & partners

Lennu Keinänen , sarjayrittäjä, bisnesenkeli

Merja Rahkola , hallitusammattilainen

Unna Lehtipuu , toimitusjohtaja, valmentaja ja kirjailija

Vesa Riihimäki, johtaja, Nordea Startup and Growth

TAPAA TOP 60 -YRITYKSET KASVU OPEN KARNEVAALISSA

TOP 60 on paikalla Kasvu Open Karnevaalissa 31.10.2024 Jyväskylässä. Maksuttoman tapahtuman valokeilassa ovat kasvutahtoiset yritykset ja tarinat kasvun takana. Ilmoittautuneena voit sopia tapaamisia osallistujien kanssa tapahtumasovelluksessa – varaa aika kiinnostavan TOP 60 -yrityksen puheille!

Vuoden kasvuyritys -kisa huipentuu Karnevaalin lavalle, jossa TOP 60 -joukosta kavennettu kärkikymmenikkö pitchaa ja pääsee vaikuttamaan valtakunnalliseen tuomaristoon viimeisen kerran. Tittelin saaja valitaan ja julkistetaan tapahtumassa. Katso tapahtuman ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi