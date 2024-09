KHO:n ennakkopäätös, jossa kysymys eläkesäätiön sääntömuutoksen vahvistamisesta, joka koski indeksiehdon poistamista

KHO:n ennakkopäätös koskien yksityisviestien käyttämistä poliisimiehen virkasuhteen irtisanomisen perusteena 20.9.2024 09:13:35 EEST | Päätös

Eräässä rikosasiassa suoritetussa laite-etsinnässä oli tullut ilmi, että poliisimies A oli keskustellut sähköisen viestinnän avulla tuossa asiassa rikoksesta epäillyn kanssa. A:n työnantajana oleva poliisilaitos sai tiedon viesteistä. Poliisilaitos katsoi A:n viestikeskusteluissa esittämien näkemysten perusteella, että A ei nauttinut tehtäviensä edellyttämää luottamusta ja irtisanoi A:n virkasuhteen.