Pohjan Voima Oy:n Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu – yhteysviranomainen korostaa luontovaikutusten merkitystä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Pohjan Voima Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoa sekä voimajohtoyhteyttä Satakuntaan pääosin Siikaisten kunnan alueelle ja osittain Kankaanpään kunnan alueelle. Suunnitellulta hankealueelta Siikaisten keskustaan on noin 8 km.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 7 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enintään 14 MW. Tuulivoimaloiden roottorien halkaisijat ovat enintään 240 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Aurinkovoima-alue puolestaan muodostuu kahdesta tuotantoalueesta, joista toinen sijoittuu välittömästi tuulivoima-alueen itäpuolelle Siikaisten kunnan ja Kankaanpään kaupungin alueelle ja toinen Isokeitaan alueelle n. 2,5 km tuulivoimapuistosta itään. Aurinkovoiman tuotantoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 178 hehtaaria ja kokonaisteho enintään 300 MWp. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 1710 hehtaaria.

Hankealueen pohjoispuolella olevalle Haapakeitaan Natura-alueelle laadittiin luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja (VE):

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke sijoitusvaihtoehdolla VE1

VE2: Toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke sijoitusvaihtoehdolla VE 2

VE3: Toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke sijoitusvaihtoehdolla VE1 sekä aurinkovoiman tuotantoalueet

VE4: Toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke sijoitusvaihtoehdolla VE 2 sekä aurinkovoiman tuotantoalueet

Sähkönsiirrolle tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja (SVE):

SVE1: Rakennetaan uusi noin 7 kilometrin pituinen 400 kV:n ilmajohto Haukkasalon tuulivoimapuiston sähköasemalle (eteläisempi vaihtoehto)

SVE2: Rakennetaan uusi noin 6 kilometrin pituinen 400 kV:n ilmajohto Haukkasalon tuulivoimapuiston sähköasemalle (pohjoisempi vaihtoehto)

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässään, että hankkeessa ei ole pystytty poissulkemaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Haapakeitaan Natura 2000-alueen suojeluperusteena olevaan lajistoon, joten kahta lähinnä Natura 2000-aluetta sijaitsevaa tuulivoimalaa ei voida toteuttaa. Lisäksi yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintien katsotaan olevan liian lähellä arvokkaita lepakkoalueita sekä pöllöreviirejä.

Yhteysviranomainen katsoo, että mikään esitetyistä vaihtoehdoista ei ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen, kun huomioidaan vaikutukset eläimistöön, Haapakeitaan Natura 2000-alueen suojeluperusteena olevaan lajistoon sekä yhteisvaikutukset.

Esitetyn aineiston perusteella ei voida todeta varmuudella, että tuulivoimaloiden melutasolle osoitetut ohjearvot eivät ylity lähialueen asuinkohteissa. Melumallinnuksen tulokset tulee esittää jatkosuunnittelussa siten, että ohjearvojen toteutuminen voidaan varmistaa. Yhteysviranomainen katsoo lisäksi, että hankkeen jatkosuunnittelussa on mm. tarpeen laatia uusia havainnekuvia Siikaisten kunnan keskustasta sekä aurinkoenergian tuotantoalueista. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen korostaa etenkin yhteisvaikutusten ja luontovaikutusten seurannan tärkeyttä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely ei ole lupamenettely vaan sen avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Se on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään. Santakankaan tuuli- ja aurinkoenergiahankkeen käsittely jatkuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoitus- ja lupamenettelyissä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kirsi Nieminen, puh. 0295 022 119

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen ELY-keskus