Osuuskaupan monipuolinen tarjonta puhuttelee – jäsenmäärä kasvaa erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä

Merkittävä kaupan alan investointi Kotkassa avautuu loppuvuodesta

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto oli tammi-elokuussa 239,5 milj. euroa, mikä on +2,0 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Alkukeväästä valmistui lähes puolitoista vuotta kestänyt, yli 20 milj. euron uudistamishanke Kouvolan Prismassa. Kouvolan Prismakeskuksen hankkeessa käytiin läpi myymälän miljöö, talotekniikka, julkisivu sekä Prismakeskuksen vuokratilat. Uusina palveluina avautuivat Prisman oma kukkakauppa, polkupyörien ja suksien huoltopalvelu sekä entistä laajempi ruokatori.

Loppuvuodesta Kotkansaarelle avautuu täysin uusi noin 2500 m2 kokoinen S-market-yksikkö. Kyseessä on noin 10 milj. euron suuruinen uudisrakennushanke. Kotkansaaren uuden marketin avauksen jälkeen, KSO:lla on Kymenlaakson alueella 48 päivittäistavarakaupan yksikköä.

-Hanke on merkittävä investointi niin KSO:lle kuin Kymenlaakson päivittäistavarakaupan palveluille. Maakunnan negatiivisen väestökehityksen myötä, uusille päivittäistavarakaupan yksiköille ei ole ollut tarvetta. KSO on avannut viimeksi kokonaan uuden yksikön yli 10 vuotta sitten Kouvolan Tornionmäkeen ja olemme iloisia, että näinkin pitkän aikavälin jälkeen voimme kehittää alueen tarjontaa ja tukea elinvoimaisuutta, kertoo KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 72,0 milj. euroa, mikä on - 3,3 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Pudotuksen taustalla on polttonesteen hinnan lasku alkuvuoden aikana. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Kotkan Prisman mittarikentän uudistustöihin sekä Pyhtäällä sijaitsevan ABC Majakan konseptiuudistukseen. Molemmat uudistustyöt valmistuvat loppuvuoden aikana. Parin vuoden ajan investointikohteena ollut ABC-latausverkosto on myös täydentynyt alkuvuoden aikana noin 50 latauspisteen verran – KSO:n toimialueella sijaitsee tällä hetkellä 29 latausasemaa, joissa on yli 200 latauspistettä.

Tykkimäen matkailukokonaisuus vetää väkeä – yli 180 000 matkailijasta valtaosa saapuu maakunnan ulkopuolelta

KSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 27 milj. euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli -2,6 %. Laskun taustalla on taloudellinen taantuma sekä lisääntynyt ulkomaanmatkailu.

Kuluneen vuoden aikana Tykkimäen alueen matkailukokonaisuuden kehittämistä on jatkettu aktiivisesti. Huvipuiston alueella uutena elementtinä avautui vapaapudotuslaite, Horisontti. Horisontti kohoaa 38 metrin korkeuteen huvipuiston ylle, josta aukeavat huikeat maisemat Käyrälammelle sekä Tykkimäki Resortille. Kouvolan Prismakeskuksessa sijaitseva Tykkimäki Actionpark avautui noin vuoden kestäneen uudistustöiden jälkeen keväällä 2024. Majoituspalveluita tarjoavan Tykkimäki Resortin yhteyteen avattiin uusi minigolfrata lisäämään niin paikallisten kuin matkailijoiden viihtyvyyttä. Kesän aikana Tykkimäen matkailukokonaisuuden kävijämäärä oli yli 180 000, joista valtaosa saapui maakunnan ulkopuolelta.

Kotkan Original Sokos Hotel Seurahuoneen laajennusosan rakentaminen on edennyt harjakorkeuteen loppukesän aikana. Yli 10 milj. euron investoinnissa Seurahuoneen lisäosaan rakentuu 55 uutta hotellihuonetta, jonka myötä hotellin majoituskapasiteetti kasvaa 218 huoneeseen.

-Kotkan alueen matkailun kehittymisessä on ollut positiivista virettä, joka omalta osaltaan on tukenut majoituskapasiteetin kasvattamista Seurahuoneelle. Laajennusosa on jatkoa vuonna 2019 valmistuneelle uudistushankkeelle, taustoittaa Miettinen.

KSO:n matkailu- ja ravitsemispalveluita noteerattiin myös valtakunnallisesti kuluvan vuoden aikana. Original Sokos Hotel Vaakuna valittiin vuoden 2023 parhaaksi Sokos Hotelliksi ja sen yhteydessä toimiva ravintola Frans & Rose valikoitui Sokos Hotels -ravintoloiden parhaaksi ravintolaksi.

Kaupan alan palvelut kehittyvät – digitalisoituminen ja kulutustottumuksien muutos tuo mukanaan uusia palveluita ja tuotteita kuluttajille

Digitalisoituminen on tuonut mukanaan myös uudenlaisia tapoja käyttää kaupan palveluita. Reilun parin vuoden ajan aktiivisessa käytössä ollut ruokien keräily- sekä kotiinkuljetuspalvelu on täydentynyt pienempien ruokakaupan yksiköiden osalta päivittäiselintarvikkeiden robottikuljetuksilla. Tänä keväänä otettiin käyttöön ensimmäiset robotit Kotkan Sale Hirssaaressa sekä Kouvolan Sale Eskolanmäessä ja syksyn aikana palvelu laajeni myös S-marketeihin Karhulaan ja Korialle. S-kaupat-sovelluksen kautta tehtäviä tilauksia on toimitettu Kymenlaakson alueella pian yli 1 000 kappaletta.

Koronavuosien aikana kasvanut valmisruokien kulutus ei ole näyttänyt hiipumisen merkkejä. Kuluttajille onkin nykyisin saatavilla laaja kattaus laadukkaita valmisruokatuotteita, jotka palvelevat niin pienempiä kuin isompiakin kotitalouksia. Valmisruokien kysyntään vastatakseen KSO avasi Korjalan Oma Keittiö -nimellä toimivan ammattikeittiön keväällä 2023. Kouvolan Prismakeskuksessa valmistettavia tuotteita, kuten täytettyjä patonkeja ja valmiita lämpimiä ruoka-annoksia, on tarjolla laajasti ympäri Kymenlaaksoa.