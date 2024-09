Opetushallitus aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Opetushallitus on kansallinen varhaiskasvatuksen, koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja kansainvälistymisen asiantuntija, kehittäjä ja palveluntuottaja. Viraston tehtäväkenttä on laaja, sillä siihen kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen, kansainvälisyyden edistäminen, monipuolisten viranomaispalveluiden tuottaminen, kuten valtakunnallinen opiskelijavalintapalvelu Opintopolku sekä asiantuntijatiedon tuottaminen koulutuksen toteutumisesta ja kehittymisestä sekä erilaisten kansallisten tietovarantojen ylläpito.

Opetushallituksen määrärahat ovat olleet alimitoitetut jo usean vuoden ajan. Viraston rahoitus heikkenee entisestään vuosille 2025–2027 ajoittuvien uusien valtionhallinnon leikkausten sekä virastolle myönnettävän toimintamäärärahan pienenemisen vuoksi. Opetushallitus on esittänyt määrärahoihinsa korotusta ja neuvotellut tilanteesta ilman, että tilanteeseen on löytynyt ratkaisua.

Vuodelle 2025 viraston perustoimintaan myönnetty määräraha on noin 25 miljoonaa euroa, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa liian pieni suhteessa Opetushallituksen tällä hetkellä käytössä oleviin resursseihin. Vuonna 2026 ero käytettävän määrärahan ja nykyisen toiminnan välillä on 2 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 lähes 2,5 miljoonaa euroa. Sopeutustarve on niin merkittävä, että viraston toimintaa ja tehtäviä on organisoitava uudelleen.

– Olen hyvin huolissani tilanteesta, jossa nyt olemme. Kasvatuksen ja koulutuksen kenttä osana yhteiskunnan kokonaisuutta kohtaa parhaillaan lukuisia haasteita. Esimerkiksi isojen ja pienien kuntien kasvatuksen, koulutuksen ja kansainvälistymisen järjestämisen mahdollisuudet ja haasteet ovat hyvin erilaisia. Erikokoiset kunnat tarvitsevat entistä enemmän myös erilaisia työkaluja, tukea ja ohjausta meiltä Opetushallituksesta. Meidän ja koko koulutusjärjestelmän tehtävänä on taata jokaiselle mahdollisuudet saada riittävä osaaminen ja taidot elämään monimuotoisen yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Sen vuoksi kaikki leikkaukset, jotka vähentävät mahdollisuuksiamme tukea varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten arkea, ovat riipaisevia, pääjohtaja Minna Kelhä sanoo.

Nyt tehtävillä toimilla pyritään löytämään ratkaisut, joilla Opetushallituksen toiminta ja henkilöstövoimavarat sopeutetaan alempaan määrärahatasoon ja talous vakautetaan kehyskauden 2024–2027 kuluessa.

Yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluesitys on annettu 25.9., ja viikon päästä alkavat neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Viraston yhteydessä toimii kolme erillisyksikköä (Ylioppilastutkintolautakunta YTL, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA) ja kuusi valtion oppilaitosta, joita neuvottelut eivät koske.