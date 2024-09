Uusi viihdesarja skotlantilaisesta pikkukylästä alkaa

Rachael Lucas. Talvi Applemoressa

Uusi suloinen sarja pikkukaupunkiromantiikan ystäville alkaa!

Rilla Clark matkustaa hiljan menehtyneen isänsä kotikylään Applemoreen Skotlannin ylämaalla. Pienpanimoa pyörittävä Lachlan Fraser sisaruksineen on perinyt Applemoren kartanon, lapsuudenkotinsa, joka on pahasti rempallaan. Hänen suunnitelmansa on taivutella kolme siskoaan myymään kartano. Rilla ja Fraserin sisarukset ovat lapsuudenystäviä, ja kun he nyt vuosien jälkeen kohtaavat, heräävät piilossa olleet tunteet.

Bestseller-listoille noussut hyvämielenromaani ystävyydestä, perhesalaisuuksista ja rakkaudesta.

Ilmestyy 14.10. Karisto

Lucy Diamond: Onnen salaisuus

Rakastetun kirjailijan lämmin tarina uusperheen siskosten mutkikkaasta suhteesta ja oman polun löytämisestä.

Rebecca ja Rachel ovat sisarpuolia, joiden etäiset välit saavat uudenlaisen sysäyksen Rebeccan joutuessa yllättäen huolehtimaan Rachelin kolmesta lapsesta. Sen myötä he joutuvat kohtaamaan menneisyydestä paljastuvat salaisuudet, väärinkäsitykset ja valheet – sekä toisensa.

Diamond punoo jälleen mestarillisesti kitkaisten ihmissuhteiden täyttämään tarinaan myötätuntoa ja viisautta.

Ilmestyy 7.10. Otava

Ruth Kvarnström-Jones: Halleholm – Joulutunnelmaa

Valloittava sukusaaga lämmittää kuin pehmeä halaus ja kupillinen kuumaa kaakaota.

Syksy on saapunut Halleholmin saaristokaupunkiin. Lovisa suunnittelee jouluyllätystä leipomoonsa, ja elämä Axelin kanssa maistuu makealta. Varjoja onneen luo kuitenkin Axelin äidin sairastuminen, joka nostaa pintaan surullisia muistoja Lovisan nuoruusvuosilta ja aiheuttaa jännitteitä pariskunnan välille. Joulun lähestyessä kysymykset vaativat vastauksia. Pääseekö Lovisa eteenpäin menneisyyden suruista ja uskaltaako hän ottaa seuraavan askeleen Axelin kanssa?

Ilmestyy 15.10. Karisto

Jenny Bayliss: Jouluksi kotiin

Erilleen ajautuneet sisarukset kamppailevat kaikki omien ongelmiensa kanssa: Maggie salailee suhdetta 11 vuotta nuorempaan alaiseensa, Simone yrittää epätoivoisesti tulla raskaaksi, ja Star pakenee häntä vainoavaa eksää. Nyt heidän isänsä on kuollut ja tyttäret on kutsuttu testamentinlukuun.

Lämmin ja ilahduttava romaani tuo erilleen ajautuneet sisaret jälleen yhteen – jos he vain uskaltavat tarttua tilaisuuteen.

Ilmestyy 18.10. Otava

Jenni Multisilta: Syöksylaskua alttarille

Hillittömän hauska ja ihanan ilkikurinen romanttinen sateenkaarikomedia häävalmisteluista keskellä Lapin kaamosta – tai kaaosta.

Jesse ei malttaisi odottaa, että saa Artun aviomiehekseen. Aikeena on lasketella avioliiton satamaan vauhdilla ja sukset jalassa – riskinä tosin on päätyminen suinpäin umpihankeen. Herkullisen Ojalan sisaruksista kertovan viihdesarjan toisessa osassa hääpakan ja sisarusten elämän sekoittaa myös vanhempien tekemä yllättävä elämänmuutos.

Ilmestyy 21.10. Otava

Ana Huang: Kings of Sin: Ylpeys

TikTok-hittisarjan syntisen kiihkeässä toisessa osassa kielletty hedelmä houkuttaa.

Kai Youngin hallitussa elämässä ei ole tilaa kaaokselle – etenkään nyt, kun hän kisaa paikasta perheensä mediayhtiön toimitusjohtajana. Hänen katseensa osuessa Valhalla-klubin tiskin yli violettihiuksiseen baarimikko Isabella Valenciaan elämän perusasetukset nyrjähtävät sijoiltaan. Isabellasta Kai vaikuttaa tylsältä, ja onneksi niin, koska asiakkaaseen sekaantuminen tietäisi potkuja.

Jotakin selittämätöntä on kuitenkin sysätty liikkeelle. Onko kiusaus lopulta ylivoimainen?

Ilmestyy 22.10. Otava

Muista myös Kirsi Pehkosen Jylhäsalmen tähtiyöt ja Hanne Valtarin Valmis paketti, jotka ilmestyvät yksinoikeudella Storytel Originals -valikoimassa tänä syksynä.