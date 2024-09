Kokoomusedustajat iloitsevat suden suojeluaseman keventämisen edistymisestä EU:ssa

EU:n jäsenmaiden määräenemmistö linjasi tänään, että suden suojeluasemaa tulee muuttaa tiukasti suojellusta lajista suojelluksi eläinlajiksi.

”Järki voitti! Susien aiheuttamiin tuhoihin ja vaaratilanteisiin on vihdoin herätty myös EU:ssa. Nyt suden suojeluaseman keventäminen näyttää vihdoin etenevän todeksi”, Teemu Kinnari iloitsee.

Suojeluaseman muuttamista on pidetty välttämättömänä perustana sille, että suden kannanhoidolliselle metsästykselle voidaan saada vankka juridinen perusta.

”Tämänpäiväinen äänestystulos EU:ssa on tärkeä työvoitto Petteri Orpon hallitukselle ja ministeri Mykkäselle, joka on tehnyt hartiavoimin työtä saavuttaakseen EU-maiden ympäristöministereiden joukosta määräenemmistön tuen päätökselle. Suomen huolestuttava susitilanne on saatu yhteistyöllä laajasti EU-johtajien tietoon”, Janne Jukkola sanoo.

Lopullinen suden suojeluasemaa koskeva päätös edellyttää, että susien suojeluaseman muutos hyväksytään vielä Bernin sopimuksen pysyvän komitean kokouksessa tämän vuoden lopussa. Tämän jälkeen EU voi vihdoin päättää muutoksesta EU:n luontodirektiivin suojeluasemaan.

”Suurpetopolitiikan pitää huomioida myös sosiaalinen kestävyys. Suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi tarvitaan vielä paljon toimia. Lajeja ei pidä suojella vastoin kestäviä perusteita. Suurpetojen määrää on pystyttävä kannanhoidollisesti vähentämään. Tämä EU-linjaus antaa tärkeää tukea tälle työlle. Seuraavaksi tarvitaan ripeitä jatkoaskeleita näiden sopimusten muuttamiseksi”, Markku Eestilä sanoo.

Suomen susikanta on kasvanut voimakkaasti, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samalla susien aiheuttamat vahingot ja uhkatilanteet ovat lisääntyneet merkittävästi.

”Sudet aiheuttavat kotieläintilallisille taloudellisia menetyksiä ja valtavaa lisätyömäärää. Susien ihmisarkuuden heikentymisestä johtuva petojen jatkuva läsnäolo pihoissa sekä koulureiteillä ovat aiheuttaneet perusteltua huolta turvallisuudesta. Nyt nähdään vihdoin tunnelin päässä valoa, että kannanhoidollista metsästystä päästään vihdoin edistämään”, Milla Lahdenperä kertoo.