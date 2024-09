Attendo aloittaa muutosneuvottelut Lapinlahdella ikäihmisten hoivakodissa

Attendo Pajuharju on hoivakoti ikäihmisille ja 30-paikkaisessa kodissa asuu tällä hetkellä yhteensä 21 ikäihmistä. Kodissa työskentelee 23 henkilöä.

“Attendo Pajuharjussa on ollut siinä mielessä hyvä tilanne, että meillä on ollut sekä vapaita asukaspaikkoja että työntekijöitä vastaamaan alueen ikäihmisten palvelutarpeeseen. Valitettavaa on, että hyvinvointialueen päätöksellä asukkaiden sijoittaminen pitkäaikaiseen hoivaan on hidastunut huomattavasti. Tästä syystä henkilöstömäärää on mahdollisesti jouduttava vähentämään ja joudumme aloittamaan muutosneuvottelut", Attendo Pohjois-Savon aluepäällikkö Maija Taskinen kertoo.

Attendon tärkeänä tehtävänä on toimia hyvinvointialueiden kumppanina tarjoten sekä laadukkaita palveluita että kustannustehokkuutta.

“Lapinlahdella, kuten muuallakin ympäri Suomen attendolaiset tekevät tärkeää ja arvokasta työtä laadukkaasti. Olemmekin omalta osaltamme pahoillamme, että muutosneuvotteluiden kaltaisia ikäviä, mutta pakollisia ratkaisuja joudutaan tässä tilanteessa tekemään”, Taskinen toteaa.

Attendo pyrkii tarjoamaan henkilökunnalle töitä muista lähialueen Attendo-kodeista, jos vähennystarve toteutuu.

Lisätietoja:

Maija Taskinen

Aluepäällikkö, Pohjois-Savo

maija.taskinen@attendo.fi

041 732 1635