Tutkimus: remonttibudjetin ylittyminen pelottaa jopa yli 50 % suomalaisia – asiantuntija vinkkaa, miten rahat saa riittämään

Tutkimuksessa selvitettiin remonttipelkoja silloin, kun remontin tekee itse verrattuna siihen, kun remontin tekee ammattilainen. Tulosten mukaan suomalaiset luottavat ammattilaisiin pääosin huomattavasti enemmän remonteissa kuin itseensä, mutta raha-asioissa ero näkyy. Yli puolet (53 %) vastaajista koki suurimmaksi peloksi remonttibudjetin ylittymisen silloin, kun remontin tekee ammattilainen. Sen sijaan itse omaa remonttiaan tekevistä budjetin ylittymisestä oli huolissaan ainoastaan noin joka viides (21 %).

"Budjettiin vaikuttavat remontin laajuus ja valitut materiaalit sekä työ. Hintahaarukka esimerkiksi kylpyhuoneremontissa on iso; siistin ja toimivan lopputuloksen saa aikaiseksi kohtuullisin kustannuksin, mutta siihen voi satsata myös paljon", Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

Jotta budjetti olisi realistinen, sen on pohjauduttava yksityiskohtaiseen suunnitelmaan ja menekkilaskelmiin. Remontti voi vaatia myös ennalta arvaamattomia kuluja, siksi budjetissa on hyvä olla hiukan puskuria. Taloudellinen puskuri tuo myös mielenrauhaa remontoijalle. Remonttiin saattaa tulla myös viivästyksiä esimerkiksi toimitusongelmien, virheiden tai kohteessa esiin tulevien yllätysten vuoksi, ja siksi on hyvä varautua myös ylimääräisellä aikapuskurilla. Liian tiukka aikataulu heijastuu helposti kustannuksiin.

Remonttivirhe pelottaa itsenäistä tekijää

Kun tarkastellaan itse remonttiaan tekevien suurinta pelkoa, kyseessä ei ole rahojen loppuminen. Hiukan yli joka kolmas (35 %) pelkää budjetin ylittymisen sijaan remontointivirheen tekemistä. Ero on huomattava verrattuna niihin, jotka teettävät remontin ammattilaisella (21 %).

Kyselyssä myös näkyy suomalaisten luotto ammattilaisen tekemään remonttijälkeen. Siinä missä kymmenen prosenttia itse remonttia tekevistä pelkää eniten remontoitavan kohteen pilaamista, vastaava lukema on vain kuusi prosenttia ammattilaista käyttävien keskuudessa.

Materiaalien valinnassa 12 prosenttia itse remonttiaan tekevistä pelkää eniten väärien materiaalien valintaa, mutta ammattilaiselle urakan ulkoistaneiden joukossa osuus on vain neljä prosenttia.

”On hienoa huomata, että suomalainen luottaa edelleen vahvasti ammattilaiseen. Tässä maassa on taitavia rakentajia, ja on ainoastaan järkevää käyttää hyödyksi heidän asiantuntemustaan. Itse tekemisessä ei ole mitään moitittavaa, mutta on myös viisautta arvioida, milloin oma osaaminen ja voimavarat eivät välttämättä riitä”, Päiväniemi kommentoi.

Tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa alkuvuodesta 2024. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–76-vuotiaat suomalaiset ja vastaajamäärä: Yhteensä 1 000 vastaajaa. Otanta oli kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

