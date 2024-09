Hävytön, rouhea matka rahamaailman pimeään ytimeen

Gary Stevenson: Rahaa kuin roskaa – Tunnustus

Ilmestyy 24.10.2024

Köyhä itälontoolaisen perheen poika Gary Stevenson oli halunnut aina jotain parempaa. Matemaattisesti lahjakkaana opiskelijana hän voitti kilpailun, jonka palkintona oli työ Lontoon nuorimpana investointipankkiirina. Työ, jossa voi tienata käsittämättömät määrät rahaa. Työ, johon tavallisesti ei ole asiaa kuin syntyperältään rikkailla ja vaikutusvaltaisilla.

Pian Gary oli pankin menestynein treidaaja, joka teki kauppaa lähes miljardilla eurolla. Päivässä.

Bonusten pullottaessa taskussa oli helppo sivuuttaa tieto siitä, että rahabisneksessä kaikki ei täsmää. Stevenson näki, kuinka varallisuus oli hiljalleen valunut julkiselta sektorilta ja tavallisilta ihmisiltä eliitille. Hän otti riskin ja alkoi löydä vetoa globaalin talouslaman syvenemisen ja taloudellisen eriarvoisuuden puolesta. Strategia toimi ja seuraavana vuonna hänestä tuli multimiljonääri ja Citibankin eniten tuottoa tehnyt pankkiiri maailmassa.

Pian työn rumat puolet hiipivät hänen elämäänsä. Mitä tapahtuu, kun voittaminen alkaa tuntua häviämiseltä? Tai kun rahaa saa helpoiten lyömällä vetoa siitä, että miljoonat köyhtyvät yhä enemmän? Mitä on tehtävissä, kun talous alkaa liukua jyrkänteeltä, oma mielenterveys lähtee luisuun sen mukana?

Ekonomisti Gary Stevenson (s. 1987) rikastui 25-vuotiaana valuuttakauppiaana, mutta jätti treidaajan uran vakuuttuneena siitä, että epätasa-arvon poistaminen on ainoa keino korjata maailmantalous. Stevenson on sittemmin opiskellut Oxfordissa, työskennellyt ajatushautomoissa ja perustanut YouTubeen GarysEconomics-kanavan. Hän on kirjoittanut muun muassa Guardianiin ja OpenDemocracyyn. Raha kuin roskaa ilmestyi Britanniassa maaliskuussa 2024 ja nousi heti bestseller-listojen kärkeen. Teos on myyty yli kymmeneen maahan, ja siitä on tekeillä elokuva.

Suomentaja: Ari Väntänen.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.