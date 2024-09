Poliisi kutsuu tuhannet nuoret Savoy-teatteriin – tiukkaa asiaa päihteistä, kiusaamisesta ja itsemääräämisoikeudesta

Helsingin poliisilaitos järjestää yhdessä Helsingin kaupungin kanssa viisi nuorille suunnattua Pidä huolta! -valistuskonserttia Savoy-teatterissa 30.9.–2.10.

Konsertteihin on kutsuttu Helsingin kaupungin yläkoululaiset. Luvassa on tärkeää tietoa nuorille itsemääräämisoikeudesta, päihteistä, nettikiusaamisesta ja nuorten kaduilla kohtaamista haasteista. Tämän kattavan tietopaketin lisäksi nuoret pääsevät nauttimaan musiikkielämyksestä, jonka takaa Helsingin poliisisoittokunnan 43 muusikosta koostuva puhallinorkesteri.

– Tänä vuonna Helsingin poliisisoittokunta tavoittaa Pidä huolta! -valistuskonserteilla sekä alakoululaisille suunnatuilla Kutsu poliisi 112 -konserteilla yli 30 000 lasta ympäri Suomen. Konsertit ovat olleet erittäin suosittuja. Nuoret saavat paljon tärkeää ja ajantasaista, omaa elämäänsä koskettavaa viranomaistietoa ja lisäksi pääsevät nauttimaan sellaisesta kulttuurielämyksestä, joka ei nuorille ole ihan jokapäiväistä, toteaa Helsingin poliisipäällikkö Jari Liukku.

"Hienointa on, kun nuori yleisö hiljentyy kuuntelemaan"



Pidä huolta! -konserteissa kokenut huumepoliisi kertoo päihteiden vaaroista kaunistelematta. Nuorille puhutaan heidän omalla kielellään asioista, joita he saattavat kohdata ja jotka heitä askarruttavat. Myös päihteiden käytöstä koituvat seuraamukset tulevat tutuiksi.

Itsemääräämisoikeusosiossa kerrotaan, mistä tunnistaa seksuaalisen häirinnän ja kuinka toimia sen osuessa kohdalle. Vahvana näkökulmana on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kuuluminen tasa-arvoisesti kaikille. Konsertin muina tärkeinä aiheina ovat, kiusaaminen, viha ja väkivalta.

– Hienointa konserteissa ovat ne hetket, jolloin nuori yleisö hiljenee hiiren hiljaiseksi ja oikeasti kuuntelee, mitä me kerromme. Tunne on käsinkosketeltava, kun nuoret tajuavat, miten helposti esimerkiksi seksuaalirikoksen tunnusmerkistö saattaa täyttyä tai miten huumeiden käyttö pienissäkin määrin saattaa vaikuttaa koko loppuelämään, toteaa pitkän linjan seksuaalirikostutkija, vanhempi rikoskonstaapeli Maija Aunio, joka on ollut Pidä huolta! -konserteissa mukana jo vuodesta 2017 lähtien.

Ennalta estävä työ on yksi poliisin päätehtävistä. Helsingin poliisisoittokunnalla on jo yli 75 vuoden mittainen kokemus lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä. Orkesterin musiikillinen ohjelmisto ulottuu pop- ja rock-musiikista aina sinfoniseen puhallinmusiikkiin.

Lisätietoja Helsingin poliisisoittokunnan konserteista: https://poliisisoittokunta.fi/