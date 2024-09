‘’Ekaa kertaa tykkään olla oma itseni’’ – Kirjolla-sarjan kakkoskaudella uusien neuroepätyypillisten sekä Topin elämää 28.10. alkaen

Autismitietoisuutta lisäävän sarjan uudella kaudella meille avaavat sydämensä Vilhelmiina, Leena, Mico ja Topi. He ovat kaikki kirjolla ja paljastavat ohjelmassa niitä epäkohtia, joita neuroepätyypilliset joutuvat arjessaan kohtaamaan. Samalla he näyttävät, millainen vahvuus autismi voi olla. Tässä koskettavassa ja lämminhenkisessä seurantarealityssä autismin kirjoa avataan uusista lähtökohdista ja uusilla näkökulmilla. Päähenkilöiden lisäksi sarjassa kuullaan myös heidän läheisiään.

Kirjolla-sarja syventää ymmärrystä ihmisten erilaisuutta kohtaan. Miten elämä muuttuu, kun diagnoosin saa vasta aikuisena? Millaista on olla äiti autismin kirjolla tai kun autismi ei näy päälle päin? Luvassa arjen pieniä oivalluksia, onnistumisia, koskettavia ongelmia – elämää autismin kirjolla.

Mojo Erämetsä/FremantleMedia Finland Oy Yle

Vilhelmiina 18 v., Tampere

Vilhelmiina on saanut autismin diagnoosin tultuaan täysi-ikäiseksi. Hän valmistautuu yo-kirjoituksiin ja haaveilee ammatista, jossa voisi vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Vilhelmiina on muuttanut lukion vuoksi asumaan yksin Tampereelle.

Vilhelmiina on todella aktiivinen opiskelijaelämässä ja rakastaa sitä, että päivissä on paljon tekemistä. Ison perheen vankka tuki on Vilhelmiinan turva, mutta oma rauha ja yksin oleminen ovat hänelle tärkeitä asioita. Vain Sisko, karvaton lemmikkikissa saa tulla lähelle ja vaatia kosketusta myös silloin, kun Vilhelmiina ei pysty olemaan ihmisten seurassa.

Mojo Erämetsä/FremantleMedia Finland Oy Yle

Mico 25 v., Turku

Aikuisena diagnoosin saanut Mico on luonut itse oman tukiverkkonsa ja haaveilee kommuuniasumisesta tiiviin kaveriporukan kanssa. Tätä hän kutsuu kutsuu found familykseen. Mico opiskelee erityisjärjestelyillä kahdessa eri korkeakoulussa omien mielenkiinnonkohteidensa parissa. Tampereen ammattikorkeakoulussa hän opiskelee tekstiili-insinööriksi ja Lapin yliopistossa vaatesuunnittelijaksi. Taiteellinen Mico käsittelee elämäänsä intohimoisesti sarjakuvien kautta. Mico on transprosessissa oleva mies, joka elää parisuhteessa kihlattunsa Akin kanssa.

Mojo Erämestä/FremantleMedia Finland Oy Yle

Leena 41 v., Helsinki

Leena on saanut autisminkirjon diagnoosin vasta äidiksi tulemisen jälkeen. Brasilialaisen jujutsun mestaruuksia voittanut Leena on poikkeuksellisen lahjakas myös taiteissa, ja hän hankkiikin elantonsa taiteilijana ja tatuointiartistina. Vaikka hän ei ole koskaan pystynyt opiskelemaan tavanomaisella tavalla, hänen on helppo oppia ja omaksua uusia taitoja. Leena elää parisuhteessa, mutta ravistelee tyypillisen parisuhteen normeja. Elämää syvällisesti pohtiva Leena avaa uskaliaasti autismin tuomia haasteita sekä vanhemmuudessa että avoliitossa.

Mojo Erämetsä/FremantleMedia Finland Oy Yle

Topi, 30 v., Tampere

Viime kaudelta tuttu Topi on saanut vakituisen työpaikan ja arjen tavallinen tahti on saanut lisäväriä uusista ystävyyksistä. Topi pohtii mahdollista ikäkriisiä, sillä 30-vuotissyntymäpäivä lähestyy. Topilla on suunnitelmissa kunnon juhlat perhepiirissä. Lisäksi hän matkustaa siskonsa Soinnun kanssa ulkomaille merkkivuoden kunniaksi. Topi laukoo edelleen elämänviisauksiaan ja ottaa arjesta kaiken riemun irti.

Sarjan on Ylelle tuottanut FremantleMedia Finland Oy.

Kirjolla 28.10. alkaen Yle TV2 ja Yle Areena, 31.10. alkaen Yle TV1



Lue tiedote verkossa.

Kuvat ja ennakkokatselut Yle pressistä.