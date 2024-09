Talouskasvun tekijöiden etsintä jatkuu

Hallitus on asettanut uuden asiantuntijatyöryhmän valmistellakseen ehdotuksia Suomen talouskasvun vahvistamiseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto, ja sen tehtävänä on tuottaa konkreettisia ratkaisuja hallituksen puoliväliriihen päätöksenteon tueksi.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan työryhmän kokoonpano edustaa laaja-alaista asiantuntemusta, ja sen tehtävänä on esittää rohkeita ja luovia ratkaisuja ilman poliittisia paineita. Ryhmä toimii täysin itsenäisesti ja sillä on vapaat kädet työstää ehdotuksia "puhtaalta pöydältä". Hallitus odottaa työryhmältä uusia ideoita erityisesti talouden kasvuun liittyen ottaen huomioon muuttuneen maailmanpoliittisen tilanteen.

Työryhmän jäsenistöön kuuluvat muun muassa Orpon valtiosihteeri Risto Artjoki, kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori sekä Mika Maliranta, Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren johtaja ja Jyväskylän yliopiston professori.

"Katson, että oma roolini työryhmässä on analysoida talouden rakenteita ja löytää ratkaisuja, jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon kansantalouden pitkän aikavälin kasvusta ja tähän liittyvistä viiveistä", toteaa Mika Maliranta.

Hallitus odottaa työryhmältä tuloksia jo ennen hallituksen puoliväliriiheä.

Hallituksen pitkän aikavälin tavoite on, että julkisen talouden alijäämä saadaan vaalikauden aikana, eli vuoteen 2027 mennessä, supistettua miinus yhteen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.