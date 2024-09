Ekosähkö Oy yhdistyy emoyhtiöönsä Lumme Energiaan

Kaikki Ekosähkön asiakkaiden sähkösopimukset siirtyvät Lumme Energialle automaattisesti ja ilman keskeytyksiä. Asiakkaiden sähkösopimusten hinta tai kesto eivät muutu, ja asiakkaat saavat jatkossakin sataprosenttisen uusiutuvasti tuotettua, kotimaista energiaa.

– Ekosähkö on uusiutuvasti tuotetun sähkön myynnissä edelläkävijä. Meistä on hienoa päästä jatkamaan Ekosähkön tarinaa ja tarjota omat leveämmät hartiamme laadukkaan asiakaspalvelun, digipalveluiden ja kilpailukykyisten hintojen tueksi myös jatkossa, kommentoi Lumme Energian liiketoimintajohtaja Niko Pehkonen.

Asiakkaiden näkökulmasta suurin muutos on laskuttavan yrityksen vaihtuminen sähkölaskussa. Myös Ekosähkön logo on saanut uuden ulkoasun. Kaikille Ekosähkön asiakkaille on lähetetty tiedotteet, joissa on ohjeet esimerkiksi uuden e-laskusopimuksen laatimista varten.

Ekosähkön asiakkaat pääsevät nauttimaan Lumme Energian asiakaseduista, kuten asiakasetuohjelma Lumme-tiimistä ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä asiakaslehdestä Lumpeenlehdestä.

Lumme Energian oma asiointipalvelu ja mobiilisovellus OmaLumme on ollut Ekosähkön asiakkailla ennenkin käytössä, joten sieltä he voivat myös jatkossa esimerkiksi tarkastella sähkösopimuksensa tietoja, seurata omaa sähkönkulutustaan ja sähkölaskujaan sekä tarkistaa pörssisähkön hinnan.

Lumme Energia jatkaa Ekosähkön perintöä myymällä EKOenergia-merkittyä sähköä

Ekosähkön asiakkaat saavat jatkossakin EKOenergia-merkittyä sähköä. EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton tunnus uusiutuvasti ja ympäristön kannalta kestävästi tuotetulle energialle.

Lumme Energia on myös EKOenergian valtuutettu myyjä. Aikaisemmin EKOenergia-sopimuksia on ollut tarjolla pääasiassa yrityksille. Tulevaisuudessa EKOenergia-sähkösopimuksia voivat ostaa Lumme Energialta kaikki.

– Ekosähkö-sopimuksia voi solmia jatkossakin, niin koteihin kuin yrityksiinkin. Tämä on meille hieno tapa varmistaa, että asiakkaiden on helppo valita uusiutuvaa ja vastuullisesti tuotettua sähköä, Pehkonen sanoo.

Ekosähkö Oy oli ensimmäinen yritys, joka alkoi myydä vihreää sähköä vuonna 1998.