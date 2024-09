EVA: Ydinvoiman lisärakentamisen kannatus on pysynyt korkealla tasolla

Vajaat kaksi kolmesta (63 %) suomalaisesta arvioi, että ydinvoiman lisärakentaminen olisi paras ratkaisu maamme sähköntuotannon lisäämiseksi (Kuvio 1). Vajaa viidennes (18 %) on eri mieltä väittämästä. Lisäydinvoiman rakentamisen kannatus on pysynyt suurena, vaikka se on pudonnut hieman (4 %-yks.) edellisestä mittauskerrasta. Pientä pudotusta selittää se, että edellinen mittaus tehtiin akuutin sähkökriisin keskellä syksyllä 2022.

Yhdessäkään väestöryhmässä ei esiinny enemmistöä, joka vastustaisi ydinvoiman lisärakentamista. Erityisen suosittua se on miesten keskuudessa. Miehistä 79 prosenttia kannattaa nyt ydinvoiman lisärakentamista sähköntuotannon lisäämiseksi. Naisista 46 prosenttia kannattaa ydinvoiman lisärakentamista.

Vastaavasti suuria eroja ydinvoimakannoissa piirtyy vastaajien poliittisen suuntautumisen mukaan. Myötämielisimpiä lisärakentamiselle ovat perussuomalaisten (85 %) ja kokoomuksen (79 %) kannattajat. Myös enemmistöt keskustan (66 %), Liike Nytin (66 %), kristillisdemokraattien (59 %), RKP:n (57 %) ja SDP:n (52 %) kannattajista pitää ydinvoiman lisärakentamista parhaana ratkaisuna sähköntuotannon lisäämiseksi. Vihreiden (42 %) ja vasemmistoliiton (40 %) kannattajissa ydinvoiman lisärakentamisen kannattajia on alle puolet, mutta toisaalta vastustus jää näitä lukemia pienemmäksi.

"Sodan aiheuttama energiakriisi nosti sähkön hintoja kaikkialla Euroopassa kevään 2022 aikana, ja samalla suomalaiset arvioivat uudelleen suhdettaan myös ydinvoimaan. Ydinenergian suosiota suomalaisten keskuudessa on kasvattanut todennäköisesti myös sen toimitusvarmuus, tehokkuus, tuotannon tasaisuus sekä olemattomat hiilipäästöt", pohtii artikkelin aiheesta kirjoittanut EVAn viestintäpäällikkö Mikko Laakso.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 087 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 13.3.-21.3.2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

