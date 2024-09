HSY kehittää kiertotalouskeskuksia yhdessä kuuden muun maan kanssa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on mukana Euroopan Unionin osarahoittamassa hankkeessa, jossa kehitetään eurooppalaisten maiden kiertotalouskeskuksia. Suomesta mukana on HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, jossa tehdään laaja-alaista kiertotaloustoimintaa yhdessä siellä toimivien yritysyhteistyökumppanien sekä HSY:n kanssa.

Muut kumppanit hankkeessa ovat Alankomaista, Tanskasta, Itävallasta, Tšekistä, Portugalista ja Espanjasta. CHEERS4EU (Circular hubs serving as an engine for European regions to foster a strong green economy 4 Europe) -hanke alkoi huhtikuussa 2024, ja se kestää kesään 2028. Hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin Maastrichtissa Alankomaissa viime toukokuussa. Hanke on ensimmäinen Euroopassa, jossa keskitytään kehittämään kiertotalouskeskuksia.

- Yhteistyö muiden Euroopan maiden kanssa on todella merkittävä. Sillä pyritään nopeuttamaan maiden siirtymistä kiertotalouteen jakamalla hyviä käytäntöjä toimijoiden kesken. HSY:n strategisena päämääränä on kehittää eri toimijoiden keskinäistä sekä HSY:n välistä yhteistyötä ja synergiaa kertoo HSY:n kehittämisinsinööri Henna Pedersen.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät toimenpiteet uusien kiertotalouskeskittymien muodostamisessa sekä jo olemassa olevien kehittäminen. Tavoitteena on myös yhdistää toimijoita, jotka edistävät kiertotaloutta Euroopassa. Hankkeen aikana kumppanit vaihtavat tietoa ja kokemuksia keskenään.

- Tavoitteenamme on, että havaintoja ja johtopäätöksiä voidaan käyttää tiekarttana uusien kiertotalouskeskusten perustamisessa. Hankkeen kautta saatuja oppeja pyritään hyödyntämään myös jo olemassa olevissa keskuksissa, kuten Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa, Pedersen kertoo.

HSY:n tavoitteena on kehittää Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa erityisesti Ekomo-toimintaa, jolla tarkoitetaan yhteistyötä alueella toimivien yrityksen kanssa kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi HSY organisoi Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen yritysyhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien kesken puolivuosittain CHEERS4EU-sidosryhmäpalaverin. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin syyskuussa.

- Tavoitteenamme on lisätä Ekomon tunnettuutta sekä tietoisuutta kiertotalouden tärkeydestä ja mahdollisuuksista. Kehitämme Ekomon yritys- ja oppilaitosyhteistyötä, edistämme uusia yhteistyöprojekteja ja Ekomo-kumppanien yhteistyötä, kertoo Pedersen.

CHEERS4EU-hankkeen koordinaattorina toimii Limburgin provinssi Alankomaista. Mukana ovat Skiven kunta Tanskasta, Standoftagentur Tirol Itävallasta, Pardubice Business Incubator Tšekistä, Coimbran yliopisto Portugalista ja SEKUENS, Science, Business Competitiveness and Innovation Agency of Asturias, Espanjasta.

Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1 740 000 €. HSY:n osuus hankkeen budjetista on noin 210 000 €, josta tuen osuus kattaa 80 prosenttia. Hankkeelle on lisäksi myönnetty Lapin liitolta kansallista vastinrahaa, jonka määrä on 70 prosenttia hankkeen omavastuuosuudesta.

Lisätietoa hankkeesta HSY:n verkkosivuilta.