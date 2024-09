Kausi-influenssarokotukset alkavat Varsinais-Suomessa lokakuussa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa kausi-influenssarokotukset lokakuun aikana.

Rokotusajat ovat varattavissa puhelimitse omalta terveysasemalta ja useimmissa kunnissa myös sähköisen ajanvarauksen kautta. Lisäksi joitakin rokotustapahtumia voidaan järjestää kuntakohtaisesti ilman ajanvarausta. Tarkat kuntakohtaiset tiedot influenssarokotusten ajanvarauksesta ja rokotusten aloitusajankohdista löytyvät osoitteesta: varha.fi/influenssa.

Tietyillä kohderyhmillä valittavissa uusi influenssarokotus

Influenssarokotuksiin tulee uusi rokote valittavaksi yli 85-vuotiaille sekä yli 50-vuotiaille, joilla on voimakkaasti immuunipuolustuskykyä heikentävä tila. Rokotteen saapumisaikataulu hyvinvointialueelle on vielä avoin. Uusi rokote sisältää tehosteannosta ja sen odotetaan antavan paremman suojan henkilöille, joiden puolustuskyky on heikentynyt. Muuten influenssarokotuksissa käytetään edellisiltä kausilta tuttuja rokotteita, jotka on päivitetty vastaamaan tämän kauden influenssaviruksia.

Influenssarokotuksen saavat maksutta seuraavat riskiryhmät:

Raskaana olevat henkilöt

6 kk–6-vuotiaat lapset

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Henkilöt, joilla on riski saada lintuinfluenssatartunta



Jos et kuulu riskiryhmään ja haluat kustantaa kausi-influenssarokotteen itse, pyydä resepti työterveyshuollostasi tai omalta terveysasemaltasi. Jotkut työnantajat tarjoavat influenssarokotuksen myös riskiryhmään kuulumattomille. Tarkista oman työpaikkasi käytäntö työnantajaltasi.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat saavat kausi-influenssarokotteen kotihoidon kautta. Asumispalveluyksiköissä asuvien rokotukset hoidetaan asumispalveluyksiköissä.

Influenssarokotukset raskaana oleville sekä lapsille ja nuorille

Raskaana oleville naisille suositellaan kausi-influenssarokotusta ja heidän on mahdollista saada myös koronatehoste. He saavat rokotteet äitiysneuvolasta oman neuvolakäyntinsä yhteydessä, erillisen rokotustapahtuman tai oman terveysaseman kautta.

Myös 6 kk–6-vuotiaat lapset sekä alle 6 kuukauden ikäisten lasten vanhemmat saavat influenssarokotuksen ilman ajanvarausta joko neuvolakäynnin yhteydessä tai neuvoloissa järjestettävissä influenssarokotustapahtumissa. Tarkka käytäntö vaihtelee eri kuntien välillä.

Riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja opiskelijat saavat pääasiassa rokotteen omasta koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta.

Koronarokotuksen tehosteannos mahdollista saada samalla rokotuskerralla

Koronatehoste on mahdollista saada influenssarokotuksen yhteydessä, jos kuuluu koronarokotusten kohderyhmään, eikä ole vielä syystehostetta saanut tai sairastanut viimeisen kuuden kuukauden aikana koronainfektiota. Koronarokotukset ovat parhaillaan käynnissä Varsinais-Suomessa ja koronarokotuksiin liittyvä ajantasainen tieto löytyy osoitteesta: varha.fi/koronarokotus.