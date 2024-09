Hiidenalan sillan liikuntasaumalaitteen korjaustyöt alkavat Paimiossa E18 moottoritiellä

Hiidenalan sillan liikuntasaumalaitteen korjaustöiden aikana nykyinen rikkoutunut liikuntasaumalaite korvataan uudella massaliikuntasaumalla. Samassa yhteydessä tehdään myös pieniä korjauksia Turku – Helsinki -suunnassa olevalle liikuntasaumalaitteelle. Työt edellyttävät ajoittain yhden kaistan sulkemista liikenteeltä.

Korjaustyöt alkavat 1.10.2024 liikenteen järjestelyiden rakentamisella ja työmaan perustamisella. Korjaustöiden aikana siltapaikalla on käytössä alennettu nopeusrajoitus 60 km/h sekä toinen kaista ajosuuntaan Helsinki - Turku on suljettu. Liikuntasaumalaitteen uusimisessa uudella massaliikuntasaumalla on useita aikaa vieviä työvaiheita, minkä vuoksi työt kestävät noin puolitoista kuukautta. Arvion mukaan työt valmistuvat kokonaisuudessaan marraskuun puolivälissä.

Siltapaikka kartalla (Google Maps)

Liikennemäärä sillalla on n. 21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Infraroad Oy.

