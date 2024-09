Kauhua Kangasalla 25.-27.10.

Perjantain päätapahtumassa Kirkkoharjun näkötornilla on Loimu Kvintetin tulishow, Kirjastonoidan tarinatuokio, kammokellari sekä kiltin kummituksen tehtäväpolku. Samana päivänä Ruutanassa on kuljettavissa Halloween-polku, lisäksi Ruutanan monitoimitalolla on koko illan ohjelmaa sekä Halloween-show. Viime vuonna Halloween-polku houkutteli lähes 1000 kävijää.

Perjantaina ja lauantaina Sadan vuoden salaisuus -mysteerihuoneessa Tiihalan tapahtumakartanolla on mahdollista selvittää sata vuotta sitten sattunutta katoamista. Pakohuonepeleistä tutulla tavalla toimivaan mysteerihuoneeseen voi varata ajan omalle seurueelle. Suurin osa ajoista on varattu täysi-ikäisille, mutta myös muutama K15-aika on varattavissa.

Kangasala-talossa esitetään perjantaina Hideo Nakatan elokuva Ring (1998), modernin kauhun virstanpylväs, jonka perusta on japanilainen hiipivä kauhu. Ring on vakiinnuttanut paikkansa kauhuelokuvien kaanonissa merkkiteoksena, joka kauhistuttaa yleisöjä vuodesta toiseen.

Raudanmaan jo perinteisessä Halloween tapahtumassa lauantaina 26.10. kurkistetaan Raudanmaan salattuun ja pimeään historiaan. Kylätalon jännittävä piha-alue ja sisätilat soveltuvat koko illan ajan koko perheelle ja pikkuväelle löytyy sisätiloista disko ja Halloween askartelua.

Tampereen ja Kangasalan matkailuoppaat ry. järjestää Kangasalan vanhalla hautausmaalla tunnelmallisen kynttiläopastuksen lauantaina ja sunnuntaina klo 17.

Lisäksi tapahtumassa on mukana Kangasala-talon aulan Kauhuikkuna, pääkirjaston Kauhujen kierros sekä Kirkkoharjun kahvilan Haamukahvila ja Kummitustarinoiden lukusali.

Kauhujen Kangasala on saanut alkunsa osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä, jossa kaupunkilaiset toivoivat kaupunkiin kaikille avointa tapahtumaviikonloppua.

”Kauhujen Kangasala -tapahtuma on kasvattanut suosiotaan, ja sen tekemiseen osallistuu suuri määrä kaupunkilaisia”, kertoo kulttuurituottaja Leo Van Aerschot. ”Nimestään huolimatta tapahtuma on hyvän mielen tunnelmallinen syystapahtuma, jossa viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin”, hän jatkaa.

Tapahtuman koko ohjelma löytyy: https://www.kangasala.fi/tapahtuma/kauhujen-kangasala-2024/