Silmäasema ja EOE Eyewear yhteistyöhön: tuloksena uusi kestävän kehityksen kehysmallisto kierrätysmateriaalista

Silmäaseman uusi yhteistyökumppani EOE Eyewear on tunnettu uraauurtavasta kiertotalouteen perustuvasta kehystuotannostaan. Yhteistyö tuo markkinoille neljä erilaista kehysmallia viidessä eri värissä. Koko Katso Regrind -mallisto on valmistettu EOE:n patentoimalla Regrind-kierrätysmateriaaliteknologialla. Kehykset on valmistettu vanhoista silmälasikehyksistä, mikä edistää muotiteollisuuden siirtymistä kohti kestävämpiä tuotantotapoja. Joissain väriyhdistelmissä on lisäksi käytetty tuotannon ylijäämämateriaalia toivotun värin saavuttamiseksi.​

Vastuullisuutta ja tyyliä samassa paketissa

EOE Eyewear Regrind on tunnettu kestävän kehityksen pioneerina, joka hyödyntää vanhoja kehyksiä luodakseen täysin uuden materiaalin. Materiaali valmistetaan ainutlaatuisella kierrätysprosessilla, jossa 98 % alkuperäisestä kehyksestä otetaan talteen ja muokataan uudeksi kierrätysmateriaaliksi. Tämä prosessi vähentää CO2-päästöjä jopa 35 % verrattuna perinteiseen kehysmateriaaliin, mikä tekee siitä merkittävän kiertotalousinnovaation.

"Kehysmallistomme yhdistää muotoilun ja ekologisuuden tavalla, joka vastaa nykypäivän asiakkaiden odotuksia vastuullisista valinnoista. EOE Eyewearin kanssa kehittämämme ja Regrind-materiaalista valmistetut mallit ovat paitsi tyylikkäitä, myös ympäristön kannalta kestäviä. Olemme etsineet pitkään kumppania, jonka kanssa voisimme hyödyntää asiakkaidemme meille kierrätykseen jättämiä kehyksiä. Silmälasikehysten kierrättäminen ei ole materiaalien osalta aivan yksinkertaista, joten siksikin olemme erityisen ilahtuneita ja ylpeitä uudesta yhteistyöstämme," kertoo Hanna Airio, Silmäaseman kehysvalikoimasta vastaava tuotepäällikkö.

Yhteistyön taustalla kiertotalousajattelu

EOE Eyewear ja Regrind ovat pohjoismaisen kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Emilia ja Erik Lindmarkin vuonna 2010 perustama EOE Eyewear on jo vuosia ollut Skandinavian johtava kestävää kehitystä edustava kehysvalmistaja. Nyt heidän kehittämänsä Regrind-innovaatio tuo kiertotalouden entistä vahvemmin osaksi muoti- ja designteollisuutta.

”Olemme iloisia yhteistyöstä Silmäaseman kanssa, sillä he ovat markkinajohtajia Suomessa. Meille on tärkeää työskennellä sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on suuri vaikutus kiertotalouden ja kestävyyden alalla, jotta voimme tehdä selkeän merkin siitä, että aiomme muuttaa silmälasiteollisuuden ympäristöystävällisemmäksi”, kertoo EOE Eyewearin perustaja Erik Lindmark.

Mallisto: modernia muotoilua ja kierrätettyä luksusta

Silmäaseman ja EOE Eyewearin Regrind-yhteistyön tuloksena syntyvä mallisto yhdistää ajattoman tyylikkyyden ja ympäristöystävällisyyden. Neljä kehysmallia ja viisi väriyhdistelmää tarjoavat kuluttajille monipuolisia vaihtoehtoja, jotka sopivat erilaisiin tyyleihin ja tarpeisiin. Jokainen kehys on valmistettu kierrätetystä Regrind-materiaalista, mikä tekee niistä ainutlaatuisia ja kestäviä valintoja.

Malliston kehykset ovat saatavilla syyskuun lopussa Silmäaseman myymälöissä kautta maan. Kehysmallisto edustaa Silmäaseman sitoutumista vastuulliseen kehitykseen ja ekologiseen muotoiluun.