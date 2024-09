Näillä syystrendeillä suomalaiset haluavat nyt sisustaa kotinsa – Selkeä muutos aiempaan yllätti asiantuntijan

Aiemmin suositun minimalistisen sisustuksen rinnalle on tullut nyt runsaus. Syksyn näkyvin sisustustrendi onkin vahvojen värien käyttö. Vahvoja värejä uskalletaan taas käyttää isoinakin pintoina, mutta erityisen helppoja ne ovat pienempinä yksityiskohtina. Kirkkaiden perusvärien ja karkkisten pastellien vahvoja kontrasteja näkyy niin tekstiileissä, astioissa, kynttilöissä, kuin tulevissa joulukoristeissakin. Syksyn avainvärit koostuvat intensiivisestä punaisesta, persikan ja aprikoosin sävyistä sekä entistä vahvemmista vihreän sävyistä. Myös pehmeistä pastelleista ja hehkuvasta pinkistä haetaan nyt piristystä syksyiseen sisustukseen.

”Nämä iloisen humoristiset ja räiskyvän väriset tuotteet ovat niin vahva vastakohta pitkään suomalaista sisustusta hallinneelle valkoiselle minimalismille, että kyllä niiden suosiota voi sanoa yllättäväksikin. Vaaleassa pelkistetyssä kodissa ilmiö näkyy vähintään värien hillittynä lisäämisenä yksityiskohtiin, kun taas toisessa ääripäässä haetaan nyt runsaasti erilaisia värejä ja väriyhdistelmiä kauttaaltaan koko sisustukseen. Rikas syksyinen värimaailma myös korostaa vallitsevaa luontotrendiä”, sanoo Sokoksen kodin maailman ryhmäpäällikkö Galina Andrejev.

Värikkäät samettityynynpäälliset myyntihitti

Toinen Sokoksella havaittu muutos liittyy laadukkaisiin käyttötavaratuotteisiin panostamiseen. Valinnoissa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota erityisesti vastuullisiin materiaaleihin, kierrätykseen ja pitkäikäisiin tuotteisiin. Sisustusesineellä pitää olla laajempi käyttötarkoitus, kuin vain koriste-esineenä oleminen. Esimerkkinä monikäyttöisyydestä on kynttilänjalka, joka toimii myös maljakkona tai tuikkukippo, jota voi myös käyttää astiana. Yksittäisistä tuotteista värikkäitä samettityynynpäällisiä on myyty paljon tämän syksyn aikana.

”Ekologisuus on ehdottomasti kantava trendi. Sisustukseen halutaan panostaa erityisesti laadukkailla käyttötavaratuotteilla, ei niinkään pelkillä koriste-esineillä. Erilaiset patsaat ja hahmot eivät ole enää yhtä kiinnostavia, kuin kauniit käyttöesineet, kuten tyylikkäät maustepurkit, jotka voidaan jättää esille. Keskeistä on, että tuotteella on oltava pidempi elinkaari. Tämän syksyn selkeä hittituote meillä on ehdottomasti samettityynynpäälliset, jotka tuovat sisustukseen ripauksen arvokasta ilmettä”, kertoo Andrejev.

Trendien “vihreyteen” liittyy myös biofiilinen suunnittelu, joka yhdistää luonnollisia materiaaleja ja luonnon elementtejä sisätiloihin. Erityisesti luonnon inspiroimat muodot ja kuosit, kuten lehdet, kukat, sienet, aallot ja eläimet ovat nyt kysyttyjä. Luontotrendin myötä puu on keskeinen elementti, joka tuo sisustukseen lämpöä ja rauhaa.

”Takavuosien tyylisuuntauksista 70-luku näkyy voimakkaimmin, sillä suosituimmat muodot ovat pyöreitä ja pehmeitä niin pienissä esineissä ja kuoseissa kuin huonekaluissakin. Pinnoissa arvostetaan myös niiden tuntua eli pehmeyttä, rouheutta, ryppyisyyttä tai mattamaista sileyttä. Materiaaleista mänty on nousemassa myös uuteen suosioon”, lisää Andrejev.