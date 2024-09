Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo: Tarvitsemme metsiensuojelurahaston suojelun ja ennallistamisen varmistamiseksi

Vihreiden kansanedustajat Hopsu ja Holopainen: Oppimisen tuen uudistus on toteutettava oppijoiden tarpeet ja oikeudet edellä 20.9.2024 15:13:11 EEST | Tiedote

Oppimisen tuen uudistus on merkittävä uudistus, joka koskee suurta osaa suomalaisia lapsia ja nuoria. Uudistuksessa on keskeistä varmistaa, että jokainen oppilas voi saada tarvitsemansa tuen koulupolullaan. Se edellyttää, että tuki on riittävää, selkeää ja oikea-aikaista sekä opettajilla resurssit tarjota apua jokaiselle oppijalle. Kansanedustajat Inka Hopsu ja Hanna Holopainen vaativat, että uudistus tehdään oppijan oikeudet ja tarpeet edellä.